Ющенко хочет открыть дипломатическое представительство в Палестине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО склоняется к необходимости открытия дипломатического представительства Украины в Палестинской Национальной Автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Иерусалиме перед своей поездкой в ПНА.

В.ЮЩЕНКО отметил важность поддерживать высокий уровень дипломатических отношений с Палестиной.

«Поэтому, по моему мнению, я об этом сегодня буду говорить с руководителем Палестинской Автономии. Нам нужно изучить вопрос открытия своего дипломатического представительства и работать напрямую с Палестинской Автономией», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, этот вопрос будет изучаться в Украине, но он намерен дать позитивный сигнал по этому поводу Министерству иностранных дел Украины.

«Мы должны иметь более плотные дипломатические отношения, мы должны говорить о более активном политическом диалоге, диалоге высокого уровня между Украиной и Палестинской Автономией», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.