Янукович поприветствовал участников жеребьевки финала Евро-2012

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поприветствовал участников жеребьевки финальной части Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая перед участниками церемонии жеребьевки, которая началась в столичном дворце «Украина», Президент поблагодарил УЕФА за предоставление Украине совместно с Польшей права на организацию и проведение финальных матчей Евро-2012.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что на сегодняшнюю церемонию пожаловали все предыдущие президенты Украины.

В конце своего короткого выступления В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Welcome to Ukraine, Welcome in Kiev» и добавил, что в Украине с радостью встретят всех гостей, которые приедут на чемпионат летом следующего года.