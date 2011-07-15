Адвокат Мельниченко увидел связь с делом Тимошенко

Адвокат экс-майора Управления государственной охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО сомневается, что апелляционный суд удовлетворит его жалобу на решение судьи Печерского районного суда Киева Родиона КИРЕЕВА о возобновлении дела против экс-майора, поскольку это может быть использовано защитой экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.НЕДИЛЬКО по поводу представления им апелляционной жалобы на постановление Печерского районного суда Киева об отмене постановления генерального прокурора Святослава ПИСКУНА о закрытии уголовного дела против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Вопреки позиции защитников Леонида КУЧМЫ, прямо заявляю, что апелляционная жалоба на Постановление Печерского районного суда города Киева от 23 июня 2011 года, которой было отменено Постановление генпрокурора ПИСКУНА С.М. о закрытии в отношении МЕЛЬНИЧЕНКО Н.И. уголовного дела, была подана мной в пользу МЕЛЬНИЧЕНКО Н.И. не с целью избежания ответственности последним за совершение им якобы незаконного прослушивания кабинета экс-президента КУЧМЫ Л.Д., как это подается защитниками КУЧМЫ Л.Д. средствам массовой информации, а с целью защиты МЕЛЬНИЧЕНКО Н.И. как свидетеля и полученных им аудиозаписей в уголовном деле, возбужденном Генпрокуратурой в отношении КУЧМЫ Л.Д», - отмечает адвокат.

Обосновывая необходимость представления апелляционной жалобы, Н.НЕДИЛЬКО заметил, что адвокаты Л.КУЧМЫ пытаются строить защиту своего клиента от предъявленного ему обвинения путем признания «пленок Мельниченко» ненадлежащими доказательствами, то есть такими, которые добыты незаконным путем, а самого Н.МЕЛЬНИЧЕНКО - ненадлежащим свидетелем по указанному уголовному делу. По словам адвоката, процессуально это возможно сделать лишь путем привлечения Н.МЕЛЬНИЧЕНКО к уголовной ответственности «за его действия по документированию совершенных Л.КУЧМОЙ и его окружением преступлений».

«Вот чем объясняется такое активное поведение и «известных генералов», и народных депутатов и других «активистов» относительно инициирования перед Генпрокуратурой возбуждения в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО уголовного дела за документирование им совершенных преступлений Л.КУЧМОЙ и его окружением. Лично я считаю, что защита Л.КУЧМЫ инициированием возбуждения уголовного дела в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО не ставит целью установить, как они заявляют, тех лиц, кто стоял за МЕЛЬНИЧЕНКО, кто ему способствовал в осуществлении прослушивания рабочего кабинета экс-президента Л.КУЧМЫ и т.п., поскольку Л.КУЧМА их нанимал не для этого, а нанял именно для защиты от предъявленного ему Генеральной прокуратурой Украины обвинения по ч. 3 ст.166 УК Украины (в редакции 1960 года)», - подчеркнул адвокат.

Н.НЕДИЛЬКО уверен, что обжалуемое им постановление Печерского районного суда Киева вынесено судьей Р.КИРЕЕВЫМ «с явным грубым нарушением» норм права, в результате чего является незаконным. Также указанное постановление является необъективным, поэтому и подлежит отмене Апелляционным судом города Киева, добавил адвокат.

Он привел примеры нарушений судьей Р.КИРЕЕВЫМ Уголовно-процессуального кодекса при принятии этого решения: открывая судебное производство по жалобе адвокатов Л.КУЧМЫ на постановление Генпрокурора С.ПИСКУНА о закрытии против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО уголовного дела, указанный судья не учел, что стороной Л.КУЧМЫ пропущен семидневный срок на его обжалование. Также, как утверждает Н.НЕДИЛЬКО, Р.КИРЕЕВ не учел то, что Л.КУЧМА не входит в круг тех процессуальных лиц, которые, в соответствии с требованиями УПК Украины, имеют право обжаловать указанное постановление Генпрокуратуры.

Адвокат обратил внимание, что постановление ГПУ С.ПИСКУН подписал 1 марта 2005 года, и срок его обжалования истек еще в марте 2005 года, а представители Л.КУЧМЫ обжаловали данный документ в июне 2011 года, то есть почти через шесть с половиной лет. Кроме того, Л.КУЧМА не является ни заявителем, ни потерпевшим, ни гражданским истцом и тому подобное по указанному уголовному делу, возбужденному против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. «Так о какой объективности и законности указанного Постановления судьи КИРЕЕВА Р.В можно говорить?», - спрашивает Н.НЕДИЛЬКО.

«Единственное, в чем я в известной степени могу согласиться с защитниками Л.КУЧМЫ, так это то, что шансов на удовлетворение Апелляционным судом города Киева нашей апелляции у нас практически нет, потому что если защита Л.КУЧМЫ «добилась» постановлення судьей Р.КИРЕЕВЫМ абсолютно незаконного и необьективного, по нашему мнению, постановления относительно закрытого в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО уголовного дела, то они полностью могут «добиться» и подобного решения в апелляционной инстанции. Кроме того, действующая власть, по моему убеждению, не позволит, чтобы на сегодняшний день любое судебное решение по «политическому делу», принятое судьей Печерского районного суда г. Киева Р.КИРЕЕВЫМ, было отменено апелляционной или кассационной инстанцией - это будет свидетельствовать о необьективности и некомпетентности указанного судьи, что будет использовано, прежде всего, Юлией ТИМОШЕНКО в ее пользу», - заметил Н.НЕДИЛЬКО.

«При таких обстоятельствах у Апелляционного суда города Киева, по моему личному убеждению, не остается иного варианта, как в удовлетворении нашей апелляционной жалобы отказать и оставить в силе постановление, вынесенное судьей Печерского районного суда города Киева Р.КИРЕЕВЫМ об отмене постановления Генпрокурора о закрытии в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Н.И. уголовного дела по факту прослушивания кабинета экс-президента Украины Л.КУЧМЫ», - считает адвокат.

Как сообщал УНИАН, против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в 2001 и 2004 годах возбуждалось уголовное дело по подозрению в превышении служебных полномочий, разглашении государственной тайны, а также по факту фальсификации доказательств.

1 марта 2005 года оно было закрыто. В постановлении генерального прокурора С.ПИСКУНА действия Н.МЕЛЬНИЧЕНКО признавались как обусловленные острой потребностью (предотвращением совершения преступлений).

1 июня 2011 года Л.КУЧМА обратился в Генпрокуратуру с просьбой возобновить дело против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Позже Л.КУЧМА также направил в Печерский райсуд Киева жалобу на постановление генпрокурора о закрытии дела против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, требуя признать его незаконным и отменить.

23 июня суд отменил постановление о закрытии уголовного дела против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

14 июля адвокаты Л.КУЧМЫ сообщили, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО обжаловал в Апелляционном суде Киева решение Печерского районного суда столицы о возобновлении против него уголовного дела.