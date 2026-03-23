23 марта в Киеве еще будет прохладно, впереди - потепление

Новая рабочая неделя в Киеве начнется со свежей погоды, но впереди жителей столицы ждет потепление. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Сегодня, 23 марта, столбики термометров в Киеве максимально поднимутся до +10°. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Атмосферное давление немного пониженное, 748-750 мм ртутного столба.
Погода сегодня - прогноз по Украине на 23 марта
Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью -1°, днем +12°.
В Луцке будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.
В Ровно сегодня переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.
В Тернополе 23 марта ночью 0°, днем +12°, переменная облачность.
В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью 0°, днем +12°.
В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +12°, переменная облачность.
В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.
В Виннице сегодня будет -1°...+12°, переменная облачность.
В Житомире в понедельник ночью -1°, днем +12°, переменная облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+12°, переменная облачность.
В Черкассах сегодня ночью -1°, днем +12°, переменная облачность.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +12°, переменная облачность.
В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -1°...+12°.
В Одессе 23 марта - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +13°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +3°, днем +13°, переменная облачность.
В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +3°, днем +13°.
В Запорожье температура ночью +3°, днем +13°, переменная облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +12°, переменная облачность.
В Харькове - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +12°.
В Днепре температура ночью будет -1°, днем +12°, переменная облачность.
В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +3°...+12°.
В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +11°.