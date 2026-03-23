23 марта в Киеве еще будет прохладно, впереди - потепление

В столице сегодня будет переменная облачность, но без осадков.

Новая рабочая неделя в Киеве начнется со свежей погоды, но впереди жителей столицы ждет потепление. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Сегодня, 23 марта, столбики термометров в Киеве максимально поднимутся до +10°. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Атмосферное давление немного пониженное, 748-750 мм ртутного столба.

Погода сегодня - прогноз по Украине на 23 марта

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью -1°, днем +12°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Ровно сегодня переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Тернополе 23 марта ночью 0°, днем +12°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью 0°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +12°, переменная облачность.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Виннице сегодня будет -1°...+12°, переменная облачность.

В Житомире в понедельник ночью -1°, днем +12°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+12°, переменная облачность.

В Черкассах сегодня ночью -1°, днем +12°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +12°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -1°...+12°.

В Одессе 23 марта - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +13°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +3°, днем +13°, переменная облачность.

В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +3°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +13°, переменная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +12°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +12°, переменная облачность.

В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +3°...+12°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +11°.

