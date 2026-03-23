После 12 тысяч лет тишины в Эфиопии проснулся вулкан

После 12 000 лет молчания вулкан Хайли Губби в Эфиопии вновь извергся, напомнив: "спящий" не значит "мертвый". Его первое зафиксированное взрывное извержение произошло 23 ноября 2025 года – столб пепла и газа поднялся на высоту 10–15 км, пишет Ecoticias.

Хотя многие называют это первым извержением за 12 тысяч лет, данные Smithsonian Institution уточняют: часть лавовых потоков может быть моложе 8 тысяч лет. Это подтверждает главное – даже тихий вулкан остается активным.

Извержение привлекло внимание всего мира. В атмосферу попало около 220 тысяч тонн диоксида серы. Облако пепла распространилось на тысячи километров – от Эфиопии до Аравийского моря, а затем достигло северной Индии и Китая.

Жертв не было, но пепел загрязнил воду, пищу и пастбища. Это ударило по местным жителям и даже повлияло на авиаперелеты далеко за пределами региона.

Извержение не стало полной неожиданностью. Вулкан расположен всего в 12 км от другого вулкана Эрта Але, где ранее фиксировалось движение магмы. Исследования показали, что после июльского извержения 2025 года магматический разлом протянулся на 36 км к югу, а перед ноябрьским событием рядом открылись трещины.

Это не означает, что все "спящие" вулканы опасны, но показывает: под поверхностью могут происходить активные процессы.

Похожая ситуация наблюдается и в Италии. Вулкан Этна известен в основном лавовыми извержениями, но способен и на взрывные. Везувиф долгое время считался спокойным – до катастрофы 79 года, уничтожившей Помпеи.

Главный вывод: важнее не ярлыки "активный" или "спящий", а постоянный мониторинг. Даже в Эфиопии перед извержением были лишь слабые признаки – всего несколько сантиметров поднятия поверхности.

Вулкан в Европе может проснуться в любой момент: ученые предупреждают о катастрофе

Учёные обнаружили под островом Санторини огромную магматическую камеру объёмом около 300 млн кубометров. Открытие сделали с помощью ИИ, проанализировав сейсмические данные. Летом 2024 года здесь произошло более 28 тысяч землетрясений, что привело к эвакуации людей и режиму ЧС.

Магма поднялась из глубин и остановилась на уровне около 4 км под морским дном между Санторини и вулканом Колумбо. Несмотря на это, риск извержения сохраняется. Возможный подводный взрыв способен вызвать цунами до 20 метров, которое за час достигнет берегов Греции и Турции.

Вас также могут заинтересовать новости: