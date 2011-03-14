Азаров велел «снять головы» двум чиновникам Луганской ОГА

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выдал распоряжение о привлечении к ответственности двух должностных лиц Луганской областной государственной администрации за ненадлежащую организацию мер по обеспечению мукой хлебопекарских предприятий, а также за отсутствие в торговой сети городов Антрацит и Свердловск (Луганская обл.) сортов хлеба, которые пользуются самым большим спросом в регионе.

Как сообщил УНИАН департамент информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабинета министров, Н.АЗАРОВ поручил главе Луганской ОГА Владимиру ПРИСТЮКУ уволить начальника Главного управления агропромышленного развития ОГА Сергея ХВОРОСТЯНЕНКО и начальника Главного управления экономики ОГА Игоря АГИБАЛОВА.

Председатель Луганской ОГА должен доложить правительству о выполнении распоряжения до 17 марта.