В Украине протестные настроения растут с каждым днем?

Сегодня оппозиционным силам Украины нужно объединяться не вокруг лидера или политической силы, а во имя защиты интересов граждан Украины, во имя целостности и независимости нашего государства.

Такое убеждение высказал лидер ГО «Новый Киев», председатель Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК, комментируя итоги проведения Дня Соборности Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

«Сегодня, когда страсти вокруг проведения Дня Соборности утихли, можно подвести итоги: как я и предполагал, 22 января стало «лакмусовой бумагой» для украинской оппозиции, своего рода экзаменом на «профпригодность» в глазах собственного народа”, - сказал З.ШКИРЯК.

Он отметил, что разрозненность в оппозиционном лагере играет только на руку нынешней власти.

“Говоря об объединении оппозиционных сил, речь должна идти, в первую очередь, о совместных действиях, консолидации усилий для противостояния режиму. Сегодня объединяться нужно не вокруг лидера или политической силы, а во имя защиты интересов граждан Украины, во имя целостности и независимости нашего государства. Именно этого от оппозиционных демократических сил ждали люди. К сожалению, этого не случилось - разбежались по углам », - подчеркнул З.ШКИРЯК.

«ЯЦЕНЮК и Ко могут еще долго, подыгрывая власти, складывать разноцветные пазлы и говорить с экранов о единстве страны, при этом ничего конкретного не предлагая, вместо того, чтобы прийти к стенам Святой Софии”, - сказал политик.

З.ШКИРЯК убежден, что уже давно пришло время реальных действий и настоящей борьбы: “Иначе демократия в стране будет окончательно уничтожена. Сегодня очевидным стало одно - остановить политический, социальный и экономический террор власти сможет лишь масштабное народное сопротивление, «народный кулак». Ведь не секрет, что протестные настроения растут с каждым днем, а власть, к сожалению, не делает выводов из того, что происходит”.

Он заявил, что вместе с единомышленниками сделает все возможное, чтобы пробудить сознание людей и поднять их на защиту своих прав и свобод всеми доступными законными методами.

Тем не менее, лидер «Нового Киева» рад, что, несмотря на все угрозы власти и откровенное запугивание, тысячи людей - настоящих патриотов - пришли на Софийскую площадь, чтобы вместе отпраздновать День Соборности Украины.

З.ШКИРЯК также искренне поблагодарил Анатолия ГРИЦЕНКО, Николая КАТЕРИНЧУКА и представителей их политических сил за то, что, вопреки всему, они стояли на Софийской площади “рядом с другими оппозиционными политиками, вместе со своим народом”.

Как сообщал УНИАН, во время организации оппозицией акции по случаю Дня Соборности Украины З.ШКИРЯК призвал всех оппозиционных политиков, а также патриотически настроенных и неравнодушных граждан поддержать это мероприятие.

Лидер "Нового Киева" тогда также выразил убеждение, что 22 января также станет экзаменом для украинской оппозиции.

“Думаю, что это будет "лакмусовая бумага", которая четко покажет обществу who is who, и отделит “зерна от плевел” в оппозиционном лагере. Ведь ни для кого не секрет, что у нас есть две оппозиции. Одна - реальная оппозиция, которой разбивают головы, которую арестовывают, таскают по судам и допросам. И есть "своя" оппозиция, ручная, обласканная властью, согласованная лично с ЯНУКОВИЧЕМ, Кабмином и АП. Надеюсь, что 22 января украинский народ получит ответ и на этот вопрос", - сказал З.ШКИРЯК.

Он отметил, что в условиях абсолютной закрытости власти, “когда страна уверенно движется к тоталитаризму”, только совместные, консолидированные, объединенные действия всех оппозиционных сил смогут эффективно влиять на процессы, происходящие в государстве.