ЗН: Янукович понял, что Верховный Главнокомандующий - это он сам

Есть подозрение, что 8 июля на заседании СНБО президент сделал для себя открытие: верховный главнокомандующий - это он сам, а не премьер, министр финансов или министр обороны, и разгребать весь ворох проблем придется ему самому, пишет "Зеркало недели":

"Полагаем, что такое понимание пришло к Виктору Януковичу по трем причинам:

во-первых, убийственный доклад об уровне боеготовности и технического состояния Вооруженных сил...

во-вторых, невнятные и беспомощные оправдания министра обороны, лишь подтвердившие участникам обсуждения и без того очевидный вывод — Ежеля таки придется осенью заменить...

и третье - неприятной новостью для Януковича стало известие о том, что пока он на Совбезе ставит задачи по увеличению финансирования армии, в этот же день, с подачи премьера Азарова, коалиция дружно проголосовала закон о… сокращении оборонного бюджета 2010 года на 2,135 млрд. гривен".

Янукович оказался перед сложным выбором: ветировать закон - МВФ не даст кредит, подписать - окончательно добить армию. Урезанного бюджета армии хватит лишь на зарплату (без повышения), продовольствие и коммунальные расходы. На технику и на военные учения средств нет. Жилищной проблемой военнослужащих теперь, согласно решению СНБО, займутся местные власти, которым предписано шефствовать над армией.

Чтобы выполнить требования президентского указа от 3 июня (две тысячи квартир для военнослужащих; кормить всех контрактников; увеличить должностные оклады офицеров на 55%, приравняв их к соответствующим категориям госслужащих; компенсировать бесквартирным военным затраты на жилье и т.л.) плюс озвученные в Севастополе обещания морякам и летчикам, нужно найти, по данным Минобороны и Минфина, дополнительно… десять миллиардов гривен.

Таких денег Николай Азаров найти не может. А потому и указ выполнить не может. Юлия Тимошенко подобные указы оспаривала в судах и не выполняла демонстративно. Николай Янович вряд ли станет судиться или осмелится публично конфликтовать с Януковичем. Потому-то указ как пришел в Кабмин, так он там спокойненько месяц и лежит, как бы на хранении, заключает газета.