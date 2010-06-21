Газпром надеется, что Минск сдастся быстрее, чем Киев в прошлом году

Российский «Газпром» надеется, что «газовый» спор с Беларусью будет не таким длительным, как прошлогодний с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня журналистам в Москве сказал официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Мы рассчитываем на то, что такого длительного противостояния, как это было последний раз с Украиной, не будет. Считаем, что нашим европейским потребителям опасаться нечего, поскольку, во-первых, через территорию Беларуси проходит газопровод, который является основной экспортной магистралью, которая принадлежит на правах собственности «Газпрому, и лишь управляется «Белтрансгазом»», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Он подчеркнул, что «Газпром» ожидает, что поставки газа транзитом через Беларусь будут осуществляться в полном объеме без каких-то ограничений.

Как сообщалось, в 2009 году российский «Газпром» с 1 января прекратил подачу газа для Украины, с 5 января уменьшил подачу для европейских потребителей. С 7 января транзит российского газа через территорию Украины был прекращён полностью. После достижения договорённостей о ценах и подписания 19 января в Москве соответствующих контрактов, 20 января поставки газа для Украины и транзит в Европу возобновились.

Сегодня, 21 июня, "Газпром" начал ограничивать поставки газа Беларуси.

Российская компания добивается от Беларуси выплаты долга в 192 млн. долларов за поставленное в этом году топливо.

Белорусская сторона, в свою очередь, заявила на прошлой неделе, что "Газпром" задолжал ей примерно такую же сумму за транзит газа, а именно - 200 млн. долларов.