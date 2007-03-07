Фондовый рынок в Украине растет быстрее всего в мире

Фондовый рынок Украины пока еще находится в тени других секторов экономики. Рядовые граждане сегодня охотнее вкладывают свои средства в банки, чем в ценные бумаги. Однако специалисты прогнозируют, что уже в ближайшее время фондовый рынок пойдет “в рост”. Что дает основания для таких выводов? Чем может привлечь сегодня на фондовый рынок Украины потенциальных инвесторов? Об этом разговор с президентом одной из наибольших на этом рынке компаний - КИНТО - Сергеем Оксаничем.

- Господин Оксанич, как быстро рос в последнее время наш фондовый рынок, и станет ли для нас привычной, как в других странах, картина, когда люди начинают свой день с пересмотра котировок акций в деловых изданиях? - Думаю, станет, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Судите сами, за первых два месяца этого года основной показатель отечественного фондового рынка – индекс ПФТС – вырос больше, чем на 50 процентов. Такой рост является наилучшим для фондовых рынков в мире. Можно сказать, что рост фондового рынка, который состоялся в первые два месяца этого года, уже превысил все, так сказать, “нормативы” на год. Например, интенсивность контактов между физическими лицами и компанией КИНТО растет ежемесячно приблизительно на 20 процентов. То есть, уже сформировался определенный постоянный “поток” наших инвесторов, и есть все основания рассчитывать, что он будет расти. Я считаю, что в 2007 году рост объемов вложения населением денег именно в ценные бумаги станет одной из самых выразительных тенденций.

- Что дает основания рассчитывать на это? - Объемы инвестирования физическими лицами росли уже на протяжении нескольких лет, и, по моему мнению, в 2007 году эта тенденция продолжит набирать обороты. Есть ряд обстоятельств, которые позволяют ожидать на протяжении года последующего роста. Во-первых: на украинский рынок пришли новые серьезные игроки – как международные инвестиционные фонды, так и российский капитал. Во-вторых, известно о планах Кабинета министров Украины относительно широкой приватизации. Безусловно, при воплощении в жизнь таких планов это будет подогревать наш фондовый рынок.

Кроме того, опыт и России и Польше показывает, что при снижении банковской депозитной ставки ниже уровня в 10 процентов происходит резкий рост – на порядок или два порядка – активности физических лиц относительно инвестирования в инвестиционные фонды. Я уверен в том, что ставки по депозитам в Украине установятся ниже такой отметки в этом году или максимум – в будущем году. В таком случае интерес к инвестиционным фондам, как к серьезной альтернативе депозитных вкладов вырастет не в разы, а в порядки.

- Вы считаете, что вложение денег физическими лицами в ценные бумаги выгоднее, чем банковский депозит? - Пока еще в Украине банковский депозит выполняет неприсущую ему функцию – функцию накопления, тогда как во всем мире функция депозита – это сохранение денег. Пока есть возможность вкладывать деньги под 15-16, даже под 14 процентов, подавляющее большинство людей будут действовать именно так, но через достаточно короткое время банки должны снизить депозитные ставки. То, что сегодня распродаются украинские банки, является прологом того, что международным банкам будет невыгодно братья деньги у населения под 15 процентов, когда есть возможность брать деньги на международном финансовом рынке под 7 или 8 процентов и предлагать кредиты уже под 15 процентов - это и дешевле и проще во всех отношениях. Потому депозит, как и везде, станет выполнять лишь свою, присущую ему функцию. А это уже подтолкнет людей к поиску альтернатив. Серьезной же альтернативы инвестиционным фондам просто не существует, поскольку как свидетельствует практика последних лет, среднегодовая доходность инвестиционных фондов находится на значительно более высоком уровне.

- Насколько может содействовать развитию украинского фондового рынка открытие фондовых магазинов, в частности, в регионах. Известно, что компания КИНТО стала одним из инициаторов проекта создания региональной сети таких магазинов. Что это даст? - Много. Сама идея создания сети фондовых магазинов возникла в результате того, что пока еще подавляющее большинство акций и паев инвестиционных фондов работают в столице, в регионах же инвестирование в ценные бумаги мало распространено. По нашим оценкам, часть всех регионов вместе составляет не более 20 процентов всех продаж ценных бумаг. Потому мы считаем, что нужно идти в регионы, доносить информацию туда, упрощать процедуру покупки акций в регионах. На сегодня где-то близко трети наших крупнейших клиентов – люди именно из регионов. Они приезжают в Киев со всей Украины, чтобы купить акции. Возможно, при первом приобретении – с эмоциональной точки зрения – это и оправдано, это можно понять. Но в дальнейшем их потребности изменятся, потому нужно идти навстречу этим людям, дать им возможность нормально вкладывать деньги.

- Сегодня на фондовом рынке наиболее интересными считаются ценные бумаги трех отраслей – банков, энергетики и трубопрокатных предприятий. Будут ли расти они и в 2007 году? Появятся новые лидеры? - Мне кажется, с точки зрения инвестиционной привлекательности украинские банки уже несколько “устали”. К тому же, инвесторов интересуют не любые банки, а определенные конкретные банки. Потому, по моему мнению, такого роста банков, как в прошлом году, не будет. Относительно “трубников” тяжело давать прогнозы, поскольку эта отрасль является едва ли не самой непредсказуемой, на нее влияют очень много факторов. А энергетики, думаю, как и в прошлом году, продолжат рост. Что же касается новых возможных лидеров, все указывает, что ожидает своего времени машиностроение. В прошлом году отрасль, можно сказать, отдыхала, но в отрасли есть целый ряд интересных объектов, на которые должны обратить внимание инвесторы.

- А как отразился на украинском фондовом рынке кризис в Китае? - Стоит заметить, что все участники отечественного фондового рынка отмечали, что украинский фондовый рынок был существенно “перегрет” и рос слишком стремительно. Потому первое же значительное международное событие – в данном случае это действительно был кризис на фондовом рынке Китая – существенно повлияло как на международные фондовые рынки, так и на фондовый рынок Украины. В последние недели он начал снижаться. Мы должны привыкать к тому, что чем больше мы будем интегрироваться в мировые рынки, тем более высокими являются шансы изменений в Украине в резонанс с ними. Но это приносит как проблемы, так и неопровержимые преимущества.

Что же касается прогнозов, пока еще тяжело предусмотреть, насколько глубокой будет коррекция в связи с последними мировыми событиями на нашем фондовом рынке. Но можно констатировать, что не ввиду снижения на отечественном фондовом рынке, доходность паевого инвестиционного фонда “Классический” под управлением компании КИНТО с начала года составила 22,65 процентов. Поэтому есть все основания рассчитывать, что позитивные тенденции укрепятся.

Интервью вел Владимир Паливода