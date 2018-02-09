Активистка Femen разделась на Венском балу из-за Порошенко
02:17, 09 февраля 2018
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В Femen отметили, что целью акции было известить общественность, что Порошенко "не место на аристократическом рауте".
Активистка Femen протестовала против Порошенко / фото facebook.com/femenukraine
Активистка Femen устроила акцию против президента Петра Порошенко во время его визита на Венский бал в Австрии.
Об этом сообщается на странице Femen в Facebook.
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Активистка Алиса Виноградова вышла на красную дорожку и обнажила грудь, на ее теле было написано: "Poroshenko, get the fuck out of the Ball!".
В Femen отметили, что целью акции было известить общественность, что Порошенко "не место на аристократическом рауте".
В комментарии Громадському в Femen сообщили, что активистка обнажила грудь в момент, когда президент Украины поднимался по лестнице на балкон.
Как сообщал УНИАН, поездка президента Украины Петра Порошенко на Венский бал в Австрии обойдется государственному бюджету почти в 800 тысяч гривень.
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