Активистка Femen разделась на Венском балу из-за Порошенко

В Femen отметили, что целью акции было известить общественность, что Порошенко "не место на аристократическом рауте".

Активистка Femen устроила акцию против президента Петра Порошенко во время его визита на Венский бал в Австрии.

Об этом сообщается на странице Femen в Facebook.

Активистка Алиса Виноградова вышла на красную дорожку и обнажила грудь, на ее теле было написано: "Poroshenko, get the fuck out of the Ball!".

В комментарии Громадському в Femen сообщили, что активистка обнажила грудь в момент, когда президент Украины поднимался по лестнице на балкон.

Как сообщал УНИАН, поездка президента Украины Петра Порошенко на Венский бал в Австрии обойдется государственному бюджету почти в 800 тысяч гривень.