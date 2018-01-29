В президентском законе об антикоррупционном суде есть нормы, делающие суд недееспособным - Сытник

"В этом законопроекте есть специально созданный ряд норм, направленных на то, чтобы такой суд не смог заработать на практике", - отметил глава НАБУ.

В президентский законопроект об антикоррупционном суде, поданный в парламент, специально заложены нормы, который делают практическую деятельность такого суда невозможной.

Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на презентации результатов опроса Американской торговой палаты о восприятии бизнесом коррупции в Украине.

«Я невероятно рад, что у нас в парламенте есть законопроект об антикоррупционном суде. Конечно, в этом законопроекте есть специально созданный ряд норм, направленных на то, чтобы такой суд не смог заработать на практике, но опять-таки, гражданские организации сразу это заметили, написали об этом», - сказал он.

В частности, глава НАБУ раскритиковал уменьшение роли международной панели экспертов в отборе судей по сравнению с рекомендациями Венецианской комиссии, что не сделает суд по-настоящему независимым.

«Многие говорят, что участие международных экспертов в отборе судей нарушает суверенитет Украины. Но в отборе главы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры участвовали международные эксперты. Это эффективный механизм», - сказал Сытник.

Кроме того, глава НАБУ отметил и размытие подсудности, когда в компетенцию суда входят, например, дела, связанные с наркоманией.

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«Суд можно завалить делами о наркомании, и дела о коррупции будут рассматриваться менее эффективно и быстро», - подчеркнул Сытник.

Также глава НАБУ отметил и чрезмерные требования к кандидатурам судей.

«Кандидат должен иметь большой адвокатский, юридический опыт, опыт работы в международных организациях, не подпадать под люстрацию и так далее... Я таких людей не знаю. Желающих и так будет немного. Первый судья, вынесший приговор, будет героем», - сказал Сытник.

В связи с этим глава НАБУ спрогнозировал жесткую дискуссию в парламенте во время рассмотрения законопроекта.

«Парламент ждет жесткая дискуссия, потому что нужно не просто создать суд, а создать его таким образом, чтобы он смог выполнять поставленные перед ним задачи. А задачи его состоят в том, чтобы лица, уличенные в коррупции, понесли наказание», - подчеркнул он.

Также Сытник заявил, что масштаб коррупции на украинских государственных предприятиях «не описать никакими словами», и он является основным источником политической коррупции - финансирование фракций и партий парламента, которые лоббируют собственные интересы.