Масштаб коррупции на госпредприятиях "не описать словами" - глава НАБУ

"Коррупция в государственном секторе - это источник политической коррупции", - заявил Сытник.

Масштаб коррупции на украинских государственных предприятиях «не описать никакими словами» и он является основным источником политической коррупции - финансирования фракций и партий парламента, лоббирующих свои интересы.

Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на презентации результатов опроса Американской торговой палаты о восприятии бизнесом коррупции в Украине.

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«То, что мы увидели в государственном секторе, не описывается какими-либо словами. Мы прошлись по государственным предприятиям, провели аресты. Я не буду долго рассказывать, это было на слуху. И в принципе мы увидели, что коррупция в государственном секторе - это источник политической коррупции, финансирования фракций и партий, которые создают законы под себя», - сказал он.

По словам Сытника, политическая коррупция и следующее за ней лоббирование конкретных бизнес-интересов приводит к нивелированию здоровой конкуренции.

«Мы видим, что благодаря политической коррупции принимаются законы, которые изначально не позволяют честному бизнесу конкурировать», - подчеркнул глава НАБУ.

Ранее бывший вице-президент США Джозеф Байден подчеркнул, что коррупция продолжает быть самой большой проблемой для Украины.