Коханивского вернули в суд после обследования в больнице

Лидера добровольческого движения ОУН Николая Коханивского вернули в Святошинский районный суд Киева после обследования в больнице.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер ОУН находится на скамье подсудимых за железной сеткой.

Он сказал, что врачи разрешили ему продолжать участие в судебном заседании.

"Мне провели все обследования, и сказали, что я могу присутствовать в суде. Мне вкололи обезболивающее, и у меня прошла головная боль", - сказал Коханивский.

Также он сказал, что его не должны были задерживать.

"Я почитал подозрение. Там ложь - все от начала до конца в том, в чем меня обвиняют. Там нет слова правды", - утверждает лидер ОУН.

Кроме того, он сказал, что процесс, который происходит над ним, является произволом.

Отвечая на уточняющий вопрос, Коханивский сказал, что не жалеет о совершенных действиях, из-за которых он оказался в суде.

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Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Коханивского 21 октября в Киеве возле станции метро «Академгородок». Его жена заявила, что это произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалой (позывной «Рэм»). Качмала стал убегать, а Коханивский догнал его, достал травматический пистолет и выстрелил. В то же время, по данным полиции, Коханивский несколько раз выстрелил в мужчину, фамилия которого не называется. В результате обоих доставили в больницу.

22 октября Кохановскому сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Этой статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

23 октября Святошинский райсуд Киева начал избирать меру пресечения лидеру добровольческого движения ОУН Коханивскому. Поздно вечером суд решил перенести заседание на 24 октября. Ночью сторонники Коханивского устроили погром в суде. Они разгромили помещение и построили баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Коханивского в ИВС. Его сторонники заявили, что отбили штурм силовиков. Сам Коханивский заявил, что активистов на разгром помещения спровоцировали полицейские.

После погрома в помещении Святошинского райсуда полиция начала уголовное производство по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что во время штурма суда были задержаны 30 человек.