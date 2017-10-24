Полиция открыла уголовное производство по факту ночных событий в Святошинском райсуде Киева

Полиция открыла уголовное производство по факту ночных событий в Святошинском районном суде Киева.

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, сегодня ночью активисты, отказавшиеся покидать зал заседаний суда, в котором избирали меру пресечения лидеру добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому, «при попытке вывести и посадить его в автозак начали применять в сторону правоохранителей слезоточивый газ, бросать взрывные пакеты и мебель. В ответ полицейские тоже применили газ раздражающего действия. После этого выбили окна в помещении и таким образом попали во внутренний двор».

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В полиции отметили, что за медицинской помощью никто не обращался.

«Сейчас ситуация под судом спокойная. Полиция обеспечивает там порядок: мы исключили вариант вывоза подсудимого и его возможный побег из-под стражи», - заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции продолжает документировать последствия ночного погрома, по факту которого начато уголовное производство по статье 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Святошинский райсуд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Коханивскому. Поздно вечером суд решил перенести заседание на 24 октября на 9.00.

Ночью сторонники Коханивского устроили погром в здании суда. Активисты разгромили помещение и возвели баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Кохановского в ИВС. Активисты заявили, что отбили штурм силовиков. Сам Коханивский утверждает, что активистов на разгром помещения спровоцировали полицейские.

Коханивского правоохранители задержали 21 октября в Киеве возле станции метро «Академгородок». Его жена заявила, что это произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалой (позывной «Рем»). Первый применил травматическое оружие. Женщина рассказала, что когда они возвращались с поминок их побратима, их у метро догнал «Рем», который якобы угрожал Коханивскому и провоцировал его. Тогда началась драка. Качмала начал убегать, а Коханивский догнал его, достал травматический пистолет и выстрелил. В результате обоих доставили в больницу.

В то же время в полиции личность оппонента Коханивского не раскрывают.

По данным правоохранителей, на месте стрельбы в траве обнаружены незарегистрированный ПМР и стреляные гильзы калибра 9 мм.