Делегаты от Румынии и Венгрии в ПАСЕ отрицают свою связь с Кремлем

Делегаты от Румынии и Венгрии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) отрицают свою связь с Кремлем из-за негативной позиции касательно украинского закона об образовании в части языков обучения представителей национальных меньшинств. Об этом депутат сказали во время дебатов в рамках осенней сессии ПАСЕ.

Читайте такжеПАСЕ вынесла решение по скандальному закону об образовании в Украине: рекомендуют пересмотретьРумынский депутат от Европейской народной партии Аттила Короди заявил: "Мы не голос Кремля. Все-таки это нужно понимать". "Вы очень многое ассоциируете с Россией, бросаете все в один котел", - добавил Короди.

Он отметил, что необходимо проводить политический диалог. По его словам, "давление в отношении меньшинств ничего хорошего не дает".

Румынский депутат подчеркнул, что европейские страны-соседи соединяют Украину с ЕС.

"Необходимо понимать, что добрососедские связи с соседними государствами - Венгрией, Румынией и Польшей - необходимы, потому что мы мост, который соединяет вас с Европой. Если вы будете разрушать эти мосты, совершая нападения на (интересы) миллионов представителей меньшинств, которые потеряли право обучения на своих родных языках, - это не оправдает себя", - добавил Короди.

В свою очередь венгерский депутат от Европейской народной партии Золт Немет заявил, что закон об образовании в Украине "направлен на искоренение плюралистической системы образования на языках национальных меньшинств".

"Если у вас существует конфликт с Россией, и здесь мы тоже поддерживаем вас, евроатлантическая интеграция проходит именно в этом контексте, тем сложнее нам понимать, почему вы занимаетесь дестабилизацией связей с западными соседями", - сказал Немет.

"Зачем вам нужна эта напряженность между центрально-европейскими государствами и Украиной? Зачем вы создаете нестабильность на западе собственной страны? Чьим интересам это служит? В заключение я хочу спросить: кто представляет кремлевские интересы? Мы? Это что, шутка?", - резюмировал Немет.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (в частности, ст. 7 относительно языка образования) вызвали обеспокоенность ряда стран - Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Законом вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В то же время лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам или коренным народам Украины, гарантируется право на получение образования в классе или группе с обучением на языке соответствующего нацменьшинства или народа наряду с государственным языком.

Те лица, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать образование в соответствии с правилами, действующими до вступления этого закона в силу, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

В Министерстве образования и науки заверили, что языковые положения нового закона не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

28 сентября министр иностранных дел Павел Климкин направил 7-ю статью закона об образовании на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключения по закону будут готовы к декабрю.