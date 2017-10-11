Климкин призвал Венгрию оставить эмоции и трезво оценить положение с изучением языков на Закарпатье

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Венгрию оставить лишние эмоции и трезво оценить реальное положение с изучением языков в Закарпатской области. Об этом говорится в статье Климкина в венгерском издании Magyar Nemzet, сообщает МИД в социальной сети Facebook.

Читайте такжеВенгрия 16 октября поднимет в ЕС вопрос по украинскому закону "Об образовании"«Прежде всего отмечу, что упомянутый закон никоим образом не направлен против венгерской и других национальных меньшинств Украины. Главной его целью является приведение системы образования в нашей стране к нормам и стандартам Евросоюза и требованиям XXI века, а также восстановление полноценного функционирования государственного украинского языка, который в течение веков российской колонизации был насильственно вытеснен из многих важных сфер жизнедеятельности нашего общества», - заявил глава МИД Украины.

Он добавил, что ст. 7 закона «предусматривает кардинальное улучшение изучения в школах национальных меньшинств государственного языка как языка межнационального общения в Украине».

«Казалось бы, вполне логичный и необходимый шаг, но именно он был расценен в Венгрии как неконституционное сужение прав венгерской общины. Для того, чтобы объективно разобраться в ситуации, призываю оставить лишние эмоции и экзальтированные заявления и трезво оценить реальное состояние, в котором на сегодняшний день оказалась венгерская молодежь на Закарпатье», - отметил министр.

«До сих пор в наших венгерских школах государственный украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании среднего образования большинство молодых венгров в местах компактного проживания меньшинства практически не могут общаться на украинском и почти его не понимают. Так, в Береговском районе Закарпатья 75% выпускников не смогли сдать обязательный во всей Украине тест по государственному языку», - подчеркнул Климкин.

«Что это означает на практике? Это означает, что они не смогут поступить в украинские университеты, а в перспективе и найти работу в государственных органах своей страны (надеюсь, все согласятся, что без знания украинского учиться в украиноязычных высших учебных заведениях и работать в государственных структурах Украины действительно невозможно). А теперь логичный вывод: незнание украинского на практике означает для венгерской общины национальную самоизоляцию и геттоизацию. Именно такое положение можно назвать дискриминацией, тогда как полноценное изучение государственного и языка, наряду с таким же основательным владением языком родным, даст нашим венграм возможность в полной мере пользоваться всеми конституционными правами украинского гражданина. И такую возможность обеспечивает им новый закон об образовании», - пояснил министр.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (статья 7 относительно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран: Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

28 сентября Климкин направил 7-ю статью закона об образовании на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключение по закону будет готово к декабрю.