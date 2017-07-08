Куда исчезает конфискованный янтарь

Борьба с нелегальной добычей янтаря не приносит результатов. Обещания легализовать этот бизнес продолжают оставаться обещаниями, фигуранты «янтарных» дел выходят на свободу, и никто не может сказать, где находятся залежи конфискованного «солнечного камня».

Хотя Украина уже не первый год ведет борьбу с нелегальной добычей янтаря, по крайней мере, руководители силовых структур пытаются убедить в этом украинцев, конца этой борьбе не видно.

Заседания Регламентного комитета Верховной Рады, рассматривающего представления Генеральной прокуратуры по лишению неприкосновенности ряда народных депутатов, в том числе, парламентариев от Блока Петра Порошенко Борислава Розенблата и от «Народного фронта» Максима Полякова, подозреваемых в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря, уже превратились в увлекательный сериал. А пока депутаты рассказывают о происках «янтарной мафии», УНИАН заинтересовался другим аспектом янтарной проблемы.

Правоохранители - Нацполиция, ГПУ, СБУ, едва ли не еженедельно отчитываются о том, что, условно, на границе с Польшей задержали такую-то партию «солнечного» камня, поймали в Одессе контрабандистов, которые пытались вывезти другую партию, и тому подобные истории. По данным департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, только в прошлом году во время проведения следственных действий полицейские изъяли 993 кг янтаря-сырца (больше всего – 810 кг из 993 кг – в Ровенской области). А из 855 уголовных производствах в сфере незаконной добычи «солнечного» камня, 104 были направлены в суд с обвинительными актами.

Единственным ведомством, которое, простите за выражение, попросту отморозилось от вопросов УНИАН о количестве изъятого янтаря, местах его хранения и учете, стала СБУ

В ГПУ, к примеру, только в рамках расследования главной военной прокуратурой уголовного дела о создании преступной организации, которая занималась нелегальным промыслом янтаря в той же Ровенской области, провели 183 обыска, и, с начала операции, в общей сложности изъяли более 1,5 тонн полудрагоценного камня…

Единственным ведомством, которое, простите за выражение, попросту отморозилось от вопросов УНИАН о количестве изъятого янтаря, местах его хранения и учете, стала СБУ. «Сообщаем, что Службой безопасности Украины учеты относительно количества изъятого янтаря в ходе досудебных расследований в уголовных производствах не ведутся», - говорилось в отписке. Ну, что ж, не впервые.

Конечно, точную цену янтаря нужно определять в зависимости от параметров камня – размера, цвета, качества и, конечно же, места добычи. Украинский, кстати, ценится высоко, поскольку отличается высоким качеством. Но, в среднем, мировые цены на янтарь в 2017 году составляют от 2,5 долларов за 1 грамм янтаря низких фракций и до 20 долларов за грамм крупного янтаря высокого качества. Даже по самым скромным подсчетам (и низким расценкам), изъятые только в одном, хоть и масштабном, расследовании ГПУ в Ровенской области камни «потянут» на почти 4 млн долларов.

Правда, произойти это могло бы только в случае законной их реализации. Происходит ли она? Правоохранители не знают, поскольку путь янтаря после его изъятия у преступников довольно тернист.

Так, пока идет расследование, камни находятся «на ответственном хранении». К примеру, по информации ГПУ, вышеупомянутые 1,5 тонны находятся «на ответственном хранении в специально оборудованных помещениях правоохранительных органов». Другими словами, в обычных комнатах хранения вещественных доказательств в районных управлениях Нацполиции. Тех самых, где в 2014-2015 годах его и подменяли, и похищали сами же не чистые на руку силовики…

Так, пока идет расследование, камни находятся «на ответственном хранении»

Кроме того, во время уголовного производства действует Порядок хранения вещественных доказательств стороной обвинения, их реализации, технологической обработки, уничтожения, сохранности и т.д., утвержденный Кабмином. Собственно, согласно этому документу, «вещественные доказательства в виде… полудрагоценных камней либо в виде вещей, которые их содержат, кроме тех, которые имеют признаки, свидетельствующие об их исторической, музейной, научной, художественной или другой культурной ценности, передаются для хранения Государственному хранилищу драгоценных металлов и драгоценных камней (входит в систему Министерства финансов Украины) или уполномоченному банку».

А вот янтарь в уголовных производствах, по которым уже вынесены судебные решения, согласно этому же Порядку, «на основании исполнительных листов, выданных судебными органами, описывается и передается органам государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины для дальнейшего обращения в доход государства». «Относительно части вышеназванного количества янтаря, изъятого у уже осужденных, на данный момент, лиц, в соответствии с обвинительными приговорами суда решается вопрос относительно конфискации такого янтаря в доход государства», - отмечают в прокуратуре.

Учитывая, что, по информации ГПУ, по меньшей мере, в отношении 25 человек, замешанных в незаконном янтарном промысле, судами уже были вынесены обвинительные приговоры, которые вступили в силу, на государственном хранении должно находиться немало «солнечного» камня. Обратившись в Минфин и Минюст с просьбой взглянуть на эти сотни килограммов хоть одним глазком одного объектива фотокамеры, чтобы продемонстрировать украинцам богатства отечественных недр, редакция УНИАН снова столкнулась с игнором. Запросы от 26 мая остаются без ответов.

Нет их и на вопросы: Производится ли реализация конфискованного янтаря и каким образом это происходит? Можно ли поучаствовать в аукционах? Как о них узнать? Где посмотреть информацию о торгах?

И пока ответственные ведомства молчат, изредка выставляя на СЕТАМ (Госпредприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом») изделия из янтаря, если продажа камня и происходит, то происходит закрыто. А формальный отказ показать хранилища журналистам еще больше убеждает во мнении, что количество заявленного правоохранителями в сообщениях об изъятии янтаря может сильно отличаться от фактического его количества.

Татьяна Урбанская