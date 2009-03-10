Головатый: истерики вокруг решения по Змеиному – спекуляции политиков

Народный депутат, член фракции Партии регионов Сергей ГОЛОВАТЫЙ считает справедливым решение Международного суда ООН по вопросу распределения акватории Черного моря и территории острова Змеиный между Украиной и Румынией.

Такое мнение он высказал на встрече со студентами и преподавателями Межрегиональной академии управления персоналом, в рамках заседания Дискуссионного клуба.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя решение Международного суда ООН, политик отметил, что из 120 решений этой инстанции, около 2/3 касались делимитации морских границ. Ссылаясь на собственный анализ этих дел, народный депутат отметил, что Международный суд никогда не выносил решения в интересах лишь одной из сторон, придерживаясь определенного паритета между требованиями сторон.

«Принцип срединной линии между крайними точками, который использовал Международный суд в решении морского спора между Украиной и Румынией, полностью отвечает Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года», - считает С.ГОЛОВАТЫЙ.

По мнению народного депутата, «большая шумиха» и «истерика» вокруг решения международной инстанции объясняются «сугубо спекулятивными целями отдельных политических сил».

Чуть дальше С.ГОЛОВАТЫЙ рассказал о мотивах своего голосования против снятия Владимира ОГРЫЗКО с поста главы МИД, вопреки позиции фракции Партии регионов, в которую он входит. По словам народного депутата, он принял такое решение из-за проевропейской позиции экс-министра иностранных дел, поскольку и сам является убежденным сторонником интеграции Украины в европейское пространство.

«Мы давно знаем друг друга (об ОГРЫЗКО – УНИАН), мы вместе учились, и он все делал для приближения Украины к европейскому цивилизационному пространству» - отметил народный депутат.

Вместе с тем, С.ГОЛОВАТЫЙ выразил уверенность в том, что сегодня ни один государственный орган в Украине, включая правоохранительные, не выполняет свои функции, а государство «находится в состоянии, которое нуждается в реанимации». По мнению народного депутата, перестройка государственных институций происходила лишь до 1999 года, после чего начался период их упадка.