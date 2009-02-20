Ющенко советует принимать правила игры: половина фракции куплена

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает парламентское большинство вести диалог с другой частью Верховной Рады для принятия важных для страны решений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в выступлении на собрании Ассоциации городов и общин Украины.

Президент заметил, что в парламенте создана коалиция, избрано правительство, и поэтому, если смотреть в общих чертах, никакого институционного кризиса в стране нет. При этом он спросил: “Почему тогда сегодня говорят о политическом кризисе?”.

По его мнению, ответ на этот вопрос заключается в том, что у парламентского большинства нет 226 голосов депутатов.

«Я понимаю ситуацию в парламенте, когда при таком расписании – когда половина фракции куплена, половина фракции не куплена, когда большинства такого, как требует Конституция, не существует, - провести законы невозможно, и нам необходимо принимать те правила игры, которые сегодня существуют в парламенте», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, учитывая такую ситуацию, необходимо делать все, чтобы консолидировать разные части парламента. «Нам необходимо говорить с каждой стороной, которая должна поддержать или коалицию, или большинство, которого нет, для того, чтобы провести те или другие законы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По мнению Президента, можно создать ситуативное большинство и с Партией регионов, и с другими фракциями для того, чтобы принять необходимый для Украины закон.

Он отметил, что для нахождения понимания в парламенте должен быть сформирован четкий план действий по выходу из кризиса.