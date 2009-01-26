Человек, который был в авто Чорновила, не исключает, что лидера НРУ убили

Бывший пресс-секретарь лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновила Дмитрий ПОНАМАРЧУК не исключает, что после столкновения с грузовиком автомобиля, в котором ехал В.Чорновил, ему могли «помочь» умереть.

Об этом Д.ПОНАМАРЧУК заявил УНИАН, комментируя соответствующую информацию, которую в прошлую пятницу обнародовали народные депутаты Ярослав КЕНДЗЁР и Иван СТОЙКО.

Д.ПОНАМАРЧУК напомнил, что ехал в автомобиле «Тойота» вместе с В.Чорновилом, и на момент столкновения с грузовиком находился на заднем сидении – справа от водителя.

Вспоминая события 25 марта 1999 года и рассуждая над заявлением народных депутатов, Д.ПОНАМАРЧУК сказал: «Эта версия не только теоретически, но и практически имеет право на жизнь, на то, чтобы она была расследована».

Д.ПОНАМАРЧУК отметил, что в момент столкновения легкового автомобиля с КамАЗом он спал, поэтому во время ДТП “сила инерции бросила его на пол автомобиля между передними и задними сидениями”.

«В результате удара я потерял сознание (как и выяснилось потом – еще и телесные повреждения). Сколько пролежал без сознания – не могу точно сказать: возможно, пять минут, возможно, меньше или больше. Прихожу в сознание – еще никого нет. Пытаюсь подняться, но не могу - зажат», - вспомнил он.

Д.ПОНАМАРЧУК также отметил, что во время попытки высвободиться, он услышал, что кто-то пытается разбить заднее стекло автомобиля. «Я тогда давал показания (сотрудникам прокуратуры - УНИАН), что кто-то пробовал разбить заднее стекло справа по движению автомобиля чем-то металлическим, мне показалось - рукояткой пистолета», - отметил он. В то же время Д.ПОНАМАРЧУК вспомнил, что через некоторое время после встречи с охранником Геннадия УДОВЕНКО, чей автомобиль прибыл к месту ДТП через несколько минут, он спросил у него, разбивал ли он стекло, на что получил ответ, что тот не доставал пистолет. Более того, отметил, что для того чтобы вытянуть Д.ПОНАМАРЧУКА из поврежденного автомобиля, понадобилось доставать монтировку и ломать заднюю правую дверь автомобиля.

Кроме того Д.ПОНАМАРЧУК обратил внимание на то, что через определенное время после ДТП он, знакомясь с материалами дела, нашел в нем достаточно много «нестыковок и натяжек». Их он связывает с тем, что на начало расследования «дела Чорновила» «все подгоняли под обычное ДТП».

Как сообщал УНИАН, 23 января народные депутаты из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Я.КЕНДЗЁР и И.СТОЙКО заявили, что имеют данные от свидетелей о том, что В.Чорновил и его водитель Евгений Павлов после столкновения с грузовиком были живы, но их «добило» кастетом неизвестное лицо. Я.КЕНДЗЁР отметил, что судмедэксперти зафиксировали тот факт, что на черепе и В.Чорновила, и Е.Павлова имеются «линейные четыре удара, которые могли быть нанесены извне, в частности кастетом». Как отметил Я.КЕНДЗЁР, установлено, что 25 марта 1999 года в Кировоградской области за В.Чорновилом велось негласное наблюдение, которым руководил один из высокопоставленных чиновников Департамента ГАИ МВД Украины.

24 января в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что Генеральная прокуратура Украины проводит проверку информации о насильственной смерти лидера Народного руха В.Чорновила и его водителя Е.Павлова после столкновения с грузовиком 25 марта 1999 года.

“Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины уполномочена заявить, что эта информация уже определенное время является предметом расследования по уголовному делу”, - отмечается в сообщении.

О результатах проверки этой информации Генпрокуратура обещает проинформировать СМИ и общественность.

Справка УНИАН. В.Чорновил трагически погиб в автокатастрофе на трассе Борисполь-Золотоноша 25 марта 1999 года.