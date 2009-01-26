СБУ обвиняет регионала Коновалюка в разглашении государственной тайны

25 января с.г. Службой безопасности Украины составлен и оглашен протокол об административном нарушении, предусмотренном пунктом 6 статьи 212-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение законодательства о государственной тайне) в отношении народного депутата Украины Валерия КОНОВАЛЮКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, протокол составлен по результатам служебного расследования Комиссии Верховной Рады Украины по изучению обстоятельств разглашения секретного документа в сети Интернет, что существенно навредило национальным интересам и приводит к экономическим потерям украинскими предприятиями, а, следовательно, и нашим гражданам. По мнению Комиссии, действия В.КОНОВАЛЮКА могли привести к предпосылкам утраты секретного документу или разглашение государственной тайны.

Следователями СБ Украины установлено, что в действиях народного депутата содержатся признаки неоднократных нарушений требований «Порядка организации и обеспечения режима секретности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 2 октября 2003 года.

В соответствии со статьей 257 Кодекса Украины об административных правонарушениях, протокол и другие материалы расследования СБУ направила в суд.