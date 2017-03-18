Маленький шаг к большой капитуляции

Когда три года назад Путин, организовавший "право крымского народа на самоопределение" под дулами автоматов "неизвестных зеленых человечков" (только через месяц он признает, что это были российские военные, которые стояли за спинами женщин и детей), милостиво принял Крым в состав России, жители полуострова стали заложниками Кремля. Кто по собственной воле, кто по принуждению – не суть. Но среди них были те, кто вообще не получил права ни на "самоопределение", ни на сопротивление. Это более трех тысяч человек, которые, на момент аннексии, находились в учреждениях Государственной пенитенциарной службы Украины.

Россия – сначала в лице своих марионеток Аксенова и Константинова, а позже и напрямую из Москвы – не пожелала дать "добро" для вывоза заключенных на материк, в Украину.

Украина попыталась было их забрать (в ГПтС даже подсчитали, сколько на это уйдет времени и денег), но не тут-то было. Российская сторона – сначала в лице своих марионеток Аксенова и Константинова, а позже и напрямую из Москвы – не пожелала дать "добро" для вывоза заключенных на материк, в Украину. Через несколько месяцев, летом 2014 года, "переговоры" об их эвакуации перешли на уровень трехсторонней мониторинговой миссии с участием украинского и российского омбудсменов и под присмотром комиссара Совета Европы по правам человека. И, ожидаемо, зашли в тупик.

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Российская сторона только в феврале 2015 года соизволила сообщить, что в экстрадиции в Украину нуждаются только 22 заключенных из Крыма (напомню, всего на момент аннексии их было более 3 тысяч). По информации из офиса российского уполномоченного по правам человека, который сослался на Федеральную службу исполнения наказаний РФ, более 1200 заключенных якобы изъявили желание принять российское гражданство и только 18 захотели остаться украинцами. Более того, из РФ заявили, что все заключенные Крыма будут отбывать сроки по приговорам, которые были приведены в соответствие с законодательством РФ. На деле это означало, что многим (даже тем, кто в Украине мог претендовать на амнистию) сроки увеличили, поскольку украинское законодательство гораздо более лояльно, чем российское.

Надеюсь, кстати, что эти факты войдут (если еще не вошли) в отчеты Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, как еще одно доказательство и агрессии, и тотального нарушения этих самых прав страной-агрессором. Очень, знаете ли, хочется верить, что, рано или поздно, наказание за такие издевательства над самыми бесправными заложниками российской оккупации понесет не только государство Российская Федерация, но и каждый отдельно взятый чиновник – будь то российский омбудсмен или глава российской службы исполнения наказаний.

История, конечно, на этом не закончилась. И в 2015-м году, и в 2016-м, Россия упорно делала вид, что готова передать заключенных Украине. Но делала это с изрядной циничностью: используя нормы Европейской конвенции о передаче осужденных лиц, которая не может действовать в рамках одного государства (а, согласно международным нормам, Крым – это Украина). Украина, со своей стороны, еще летом 2015-го предложила для решения этого вопроса использовать так называемую практику ad hoc, то есть, создать и применить некий механизм эвакуации заключенных из Крыма на материковую Украину единоразово. А Россия это предложение благополучно проигнорировала.

И вот сейчас, в марте 2017-го года, российские СМИ распространили новость о том, что 12 украинцев (12 из более 3000!), которые отбывали заключение в Крыму, были переданы Украине (передача состоялась в Белгородской области РФ). По какой именно процедуре это произошло еще предстоит выяснить и в офисе российского, и в офисе украинского омбудсменов. Но, как бы там ни было, это – маленький шаг к капитуляции и, как следствие, к освобождению всех заключенных Крыма (известных и не очень), тех, кто продолжил свою отсидку на полуострове, и кого Кремль предпочел упечь как можно дальше от Украины – в Челябинскую область или в Якутию.

Татьяна Урбанская