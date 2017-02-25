Крым в условиях российской оккупации: 17 пропавших, 12 погибших, 39 политзаключенных

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что Крым сегодня может служить «справочником» нарушений и ущемлений прав и свобод человека.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время международного форума «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира» сегодня в Киеве.

«Сегодня Крым может служить таким полноценным «справочником» нарушений и ущемлений прав и свобод человека. Почти все известные на сегодняшний день методы борьбы со свободой были уже применены и продолжают применяться оккупационной властью», - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Она напомнила, что по оценке Freedom House, территория Крыма сейчас определяется как «несвободная» с точки зрения уровня свобод.

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Вице-премьер отметила, что сейчас на территории Крыма речь идет о 17 пропавших без вести, 12 погибших, 39 политзаключенных, 10 из которых уже осуждены. Это люди, подчеркнула Климпуш-Цинцадзе, которые пострадали за политические или идеологические убеждения, а также за принадлежность к крымскотатарскому народу.

Также она подчеркнула, что российские оккупанты превращают Крым в милитаризованную зону. «Превращают его в военную базу, и эта милитаризация уже коснулась абсолютно всех районов, фактически, и городов Крыма как такового», - сказала Климпуш-Цинцадзе и добавила, что полуостров превращается в «территорию страха».

Климпуш-Цинцадзе подчеркивает необходимость ужесточать давление на Россию за нарушение прав человека в Крыму. По ее словам, Украина и ее партнеры должны «немедленно и стратегически реагировать на ситуацию с нарушением российскими оккупантами прав человека в Крыму.

«Мы должны бы ужесточать давление на Российскую Федерацию в вопросе защиты прав и свобод непосредственно каждого гражданина, каждого человека из населения оккупированного Крыма», - сказала Климпуш-Цинцадзе.