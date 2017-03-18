В оккупированном Крыму насчитывается более 50 политзаключенных – адвокат

На сегодняшний день во временно оккупированном Крыму насчитывается более 50 политзаключенных. Об этом адвокат крымских политзаключенных Александр Попков сообщил в эфире Эспрессо.TV.

Он отметил, что сейчас количество политзаключенных в Крыму достаточно трудно подсчитать, впрочем, по его словам, официально таких людей около 50.

Читайте такжеКрым в условиях российской оккупации: 17 пропавших, 12 погибших, 39 политзаключенных

"Есть люди, о которых мы вообще ничего не знаем, относительно некоторых людей начинаем узнавать после определенного промежутка времени", - подчеркнул Попков.

По его словам, проблема также заключается в том, что эти дела не освещаются на полуострове, ведь там свободных СМИ уже нет.

Более того, в аннексированном Крыму очень мало адвокатов, готовых защищать крымских татар, ведь они боятся идти против ФСБ.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% из числа тех, кто принял участие в "референдуме" 16 марта 2014 года, высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

После аннексии Крыма ФСБ РФ начала репрессии против проукраинских активистов, крымских татар и журналистов.