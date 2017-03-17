Россия передала Украине 12 заключенных из оккупированного Крыма

Российская Федеральная служба исполнения наказаний передала украинской стороне 12 граждан Украины, отбывавших наказание в Крыму на момент его оккупации. Об этом сообщается на сайте уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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Согласно сообщению, передача крымских заключенных состоялась в селе Гоптовка Харьковской области в пункте пропуска через государственную границу Украины с РФ.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов сообщил, что Россия согласилась передать Украине 12 заключенных из Крыма.

«Сразу уточняю, что это не политзаключенные. Это люди, которые были осуждены украинскими судами, но они, как и все граждане Украины, имеют право вернуться на территорию Украины», - отметил Петухов.