Нафтогаз рассчитывает купить по 360 долларов лишь 1/8 годового объема газа

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает закупить в первом квартале 5 млрд. кубометров, во втором квартале – 10,5 млрд. кубометров, в третьем – 12 млрд. кубометров, в четвертом – 12,5 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, цена на первый квартал определена на уровне 360 долларов за тысячу кубометров, второй квартал – 270 долл. за тысячу кубометров, третий квартал – 219 долл. и четвертый квартал – 162 долл. за тысячу кубометров.

При этом И.ДИДЕНКО добавил, что полностью согласен с оценкой премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о том, что средневзвешенная цена на газ для Украины в 2009 году составит около 228 долларов за тысячу кубометров. «Я с такой оценкой согласен. Возможно, она будет немного меньше или немного больше», - сказал он.

Также И.ДИДЕНКО отметил, что, по его мнению, подписанные контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» «можно считать победой Украины и здравого смысла в Украине».

И.ДИДЕНКО также подтвердил, что контракты подписаны на период до 2019 года, как на транзит газа, так и на поставку его в Украину.

При этом он добавил, что транзитный контракт, который действовал с 2003 по 2013 годы, по согласию сторон закончил свое существование.

Как сообщалось, во вторник вечером в эфире Первого национального канала заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Владимир ТРИКОЛИЧ сказал, что закупочная цена природного газа для Украины во втором квартале будет составлять 270 долл. за тыс. куб. м, в третьем квартале - 219 долл. за тыс. куб. м, в четвертом квартале - 162 долл. за тыс. куб. м.

По его словам, с учетом выкупленных 11 млрд. куб. м газа по цене 167 долл. за тыс. куб. м, среднегодовая стоимость топлива для Украины будет составлять 228-229 долл. за тыс. куб. м.

Напомним, в первом квартале цена на газ для Украины будет составлять 360 долл. за тыс. куб. м.

Также он отметил, что формула расчета цены на газ привязана к стоимости мазута и газойля.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что среднегодовая цена на природный газ для Украины на 2009 год будет составлять 228,8 долл. за тыс. куб. м.

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.