Третьяков считает, что газовое соглашение с Россией - золотая середина

Заместитель главы фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Александр ТРЕТЬЯКОВ считает, что достигнутые в Москве газовые договоренности отвечают реалиям сегодняшней политической и экономической конъюнктуры, сложившейся между двумя странами.

Как сообщается на сайте издания «Главред», об этом А.ТРЕТЬЯКОВ сказал в комментарии журналистам.

«Результат переговоров – это не победа, но и не поражение Украины, - подчеркнул он. – Это реальность, в которой будет жить и Украина, и Россия в новых политико-экономических условиях».

«Цена на газ, безусловно, могла быть как ниже, так и выше. Поэтому достигнутые договоренности – это та «золотая середина», которой следовало ожидать, и тот компромисс, который в равной степени удовлетворил обе стороны переговоров», - отметил А.ТРЕТЬЯКОВ.

При этом заместитель главы фракции НУ-НС указал, что «формульный подход к определению цены на газ является новшеством в отношениях между Россией и Украиной, но он является абсолютно правильным европейским подходом. Именно такой подход позволяет перейти к прозрачным и понятным расчетам, чего давно ожидали в Украине».

«В этом контексте однозначной победой можно считать уход от теневых схем и заключение прямых контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, 19 января 2009 года в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

20 января в управлении информации ОАО «Газпром» сообщили, что в первом квартале 2009 года цена на газ для потребителей Украины будет составлять 360 дол. за тысячу кубометров. Она рассчитана согласно общепринятой европейской формуле цены со снижающим коэффициентом 0,8 и будет меняться согласно формуле ежеквартально.

По словам председателя "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА, базовая цена будет составлять 450 долларов за 1 тыс. куб. м газа.

В свою очередь, министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сообщил, что на протяжении 2009 года потребители будут платить среднегодовую цену на газ в размере 228,8 дол. за 1 тысячу кубометров.