ЕС на следующей неделе продолжит санкции против Януковича и его соратников – журналист

Как сообщает брюссельский корреспондент «Радио свобода» Рикард Йозвяк, санкции продолжат также против 15 соратников беглого экс-президента.

«ЕС на следующей неделе продолжит санкции против бывшего президента Украины Януковича + 15 его соратников», – говорится в сообщении.

The EU will next week prolong the sanctions against the former president of #Ukraine Yanukovych + 15 of his associates. #Russia#Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 21 февраля 2017 г.

Ранее Йозвяк сообщал, что Евросоюз скорее всего продлит санкции против экс-президента Виктора Януковича и его соратников в феврале этого года.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября, общий суд Евросоюза частично удовлетворил жалобу Януковича на санкции, признав неправомочным решение ЕС применить санкции против Януковича, его сына Александра и экс-главы Администрации президента Андрея Клюева на период с 6 марта 2014 года по 5 марта 2015 года, но правомочным - на период с 6 марта 2015 года по 6 марта 2016 года.