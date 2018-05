ЕС на следующей неделе продолжит санкции против Януковича и его соратников – журналист

Как сообщает брюссельский корреспондент «Радио свобода» Рикард Йозвяк, санкции продолжат также против 15 соратников беглого экс-президента.

«ЕС на следующей неделе продолжит санкции против бывшего президента Украины Януковича + 15 его соратников», – говорится в сообщении.

The EU will next week prolong the sanctions against the former president of #Ukraine Yanukovych + 15 of his associates. #Russia#Crimea