США готовят оранжевую революцию в России

В ближайшие годы отношения между Россией и США значительно ухудшатся вне зависимости от того, какая администрация придет к власти в Вашингтоне: демократическая или республиканская. США будут добиваться изоляции высшего руководства РФ и реализации оранжевого сценария через своего "ставленника" на левом фланге. Кроме того, Вашингтон продолжит линию на подрыв энергетического суверенитета РФ и активизирует поддержку дезинтеграционных процессов на ее территории. Внешнеполитические усилия Москвы в СНГ США постараются подорвать, ускорив прием Грузии и Украины в НАТО. Подобные прогнозы содержатся не в новом голливудском политическом детективе, а в закрытом докладе "О вероятном сценарии действий США в отношении России в 2006-2008 годах", который распространен на этой неделе в Госдуме. Содержание документа стало известно "Независимой газете".

Доклад подготовлен экспертами Валентином Фалиным (бывший секретарь ЦК КПСС и посол СССР в ФРГ) и Геннадием Евстафьевым (бывший сотрудник СВР, генерал-лейтенант в отставке).

Анализ экспертных оценок и настроений в близких к Белому дому кругах свидетельствует о том, что в 2007-2008 годах США попытаются инициировать скрытую перегруппировку сил внутри высших эшелонов российского руководства, а также политической и деловой элиты, которая бы проложила путь к "тихому" варианту оранжевой революции.

Фалин и Евстафьев прогнозируют следующие шаги на этом направлении:

1. Международно-правовая изоляция высшего руководства РФ, силовиков и ключевых представителей бизнеса. В этой связи возможна массовая реанимация коррупционного компромата и накапливание судебных решений на Западе по российским чиновникам категории "А".

2. Усиление внутриполитического давления на российское руководство посредством непризнания выборов. Здесь, как говорится в докладе, возможно сознательное нарушение некоторыми оппозиционными деятелями законодательства о выборах в качестве провокации на снятие кандидата властями. Ключевой кандидатурой на роль снимаемого кандидата выступает Михаил Касьянов, указывается в докладе.

3. Использование существующего потенциала социального протеста в России. Социальное недовольство может быть использовано в качестве повода для введения некоторых санкций, например замораживания госсредств на счетах иностранных банков.

4. Активизация поиска ставленника на левом фланге. Сохраняя традиционный уровень поддержки "старых прозападных сил" (Касьянов, Белых, Каспаров), Белый дом все очевиднее склоняется к тому, чтобы сделать ставку на объединение некоторых левых и либеральных кругов. Наиболее выигрышным в Вашингтоне представляется электоральный тандем Рыжков-Рогозин.

5. Активизация переговоров с крупным бизнесом России как для обеспечения финансовой поддержки оппозиции, так и для блокирования контрдействий правительственных сил.

6. Содействие "тихому саботажу" политики Кремля через СМИ; давление по линии создания "общественного телевидения"; целенаправленное использование прозападных групп и экспертов.

7. Усиление поддержки дезинтеграционных процессов в РФ. Авторы доклада полагают, что в этой связи будут продвигаться рекомендации о возвращении к ельцинской концепции федерализации, а также будет сделана ставка на сепаратизм в ряде регионов: на Северном Кавказе, Поволжье, Карелии, Республике Коми, Мурманской области, Ненецком округе. В более отдаленной перспективе возможна поддержка дальневосточного и якутского геополитического и экономического сепаратизма.

Возможные действия США

В документе подробно описан сценарий подрыва стратегии энергетического суверенитета России. Эксперты полагают, что США будут продавливать решения о доступе альтернативных международных поставщиков энергоносителей к экспортной трубопроводной системе РФ. Вашингтон будет требовать приватизации предприятий ТЭКа и обязательного участия западных компаний в ней; активизирует реализацию проектов альтернативных путей транспортировки энергоносителей из Закавказья и Центральной Азии в Европу; попытается сорвать планы энергетического сотрудничества с Китаем.

Очевидно, что США не откажутся от плана создания разветвленной инфраструктуры нефтегазового экспорта из стран Центральной Азии через Закавказье, Афганистан и Пакистан в обход России. Отсюда - ожидаемая активизация давления Вашингтона на Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Туркмению с целью парафирования соглашений о вводе в строй новых обходных транспортных путей.

Докладчики считают, что Вашингтон постарается подорвать политический авторитет Кремля, сведя официальные контакты с российским руководством к минимуму. В этой связи вероятен фактический возврат к формуле G7. При этом США активизируют содействие "оранжевым режимам", в частности ускорив прием Грузии и Украины в НАТО.

Усилится давление по всему спектру проблем Россия-СНГ - вплоть до инициирования выхода Украины и Молдавии из СНГ. Следует ожидать и дальнейшего обострения "белорусского вопроса". Параллельно усилится давление на режимы-союзники Кремля в Белоруссии, Казахстане, Армении, Узбекистане, отмечают авторы доклада.

Этот документ явно готовился еще к саммиту "большой восьмерки" в Санкт-Петербурге. Его цель - предупредить российское руководство о вероятных действиях США в отношении России в предстоящий в 2007-2008 годах период "политического транзита" в связи с уходом Владимира Путина с поста президента. Перед саммитом "восьмерки" в Кремле, видимо, решили не ввязываться в словесную перепалку и доклад попридержали, считает "Независимая газета".

Публикация доклада вряд ли приведет к кризису в российско-американских отношениях. По сути, это манифест тех политических сил, которые не видят смысла ни в открытом противостоянии США, ни в строительстве "демократического общества" по американскому образцу. Примечательно, что авторами выступили не действующие политики, а весьма авторитетные ветераны внешней политики. Это новый формат для России, в США же подобные доклады - неотъемлемая часть политической культуры.

Возможно, доклад Фалина-Евстафьева - это ответ вышедшему в марте 2006 года докладу "Неверный путь России", подготовленному рабочей группой нью-йоркского Совета по международным отношениям, заключает издание.

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