В НАБУ заинтересовались "пленками Онищенко" с компроматом на Порошенко

В НАБУ взялись за проверку информации о якобы «компромат» скандального нардепа Александра Онищенко на президента Петра Порошенко. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает «УП».

"Обнародованная в СМИ информация народного депутата Александра Онищенко о так называемой купли-продажи голосов парламентариев во время голосования в Верховной Раде сейчас изучается Национальным антикоррупционным бюро Украины", - отметили в НАБУ.

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В то же время, в НАБУ подчеркнули, что пока не могут возбудить по факту таких громких заявлений Онищенко уголовное дело.

"Подчеркиваем, любые громкие заявления, не подкрепленные фактами, не могут быть основанием для внесения сведений в Единый реестр государственных расследований", - подчеркнули в НАБУ.

Агентство также отметило, что призывает Онищенко уточнить, кому, когда и при каких обстоятельствах предлагались деньги.

"А также при наличии предоставить документальные подтверждения своих слов относительно подкупов депутатов отдельными государственными служащими для того, чтобы иметь возможность принять решение о дальнейших процессуальных действий", - подчеркнули в НАБУ.

Вместе с тем в НАБУ не ответили на вопрос о том, что Онищенко якобы предлагал им передать подтверждение его заявлений.

Напомним, Онищенко заявил, что передал спецслужбам США «компромат» на Порошенко. Депутат утверждает, что он в течение года записывал свои разговоры с президентом Украины на ручной часы с диктофоном.