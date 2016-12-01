Онищенко говорит, что передал спецслужбам США записи разговоров с Порошенко
Депутат ВР Александр Онищенко заявляет, что передал компромат на президента Петра Порошенко Соединенным Штатам Америки.
Об этом он рассказал "Украинской правде", комментируя заявления СБУ.
Несколько дней назад Онищенко сообщал "Украинской правде", что собирается провести пресс-конференцию с обличительной информацией против нынешней власти.
По информации УП из нескольких источников, в течение года Онищенко записывал свои разговоры с президентом Украины на ручные часы с диктофоном.
"Вы услышите голос гаранта, чтобы все иллюзии исчезли о любви к государству, к народу. Я два года плотно шел с ним и хорошо его знаю", - отметил Онищенко.
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"Я развею мифы о газовом деле", - говорил он.
Теперь на вопрос "Украинской правды", передавал ли он этот компромат кому-то, Онищенко ответил:
"Передал. Американским спецслужбам 29 ноября. Они прилетали ко мне в Европу", - сказал он и предоставил копию письма от уголовной прокуратуры США.
"Пусть они теперь сами с Порошенко разбираются. Поэтому есть американские спецслужбы, к сожалению для Порошенко, а не российские", - добавил Онищенко.
Как сообщал УНИАН, СБУ получила данные, которые свидетельствуют о наличии в деяниях подозреваемого в организации "газовой схемы" народного депутата Александра Онищенко отдельных признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена.