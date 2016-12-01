Онищенко говорит, что передал спецслужбам США записи разговоров с Порошенко

Об этом он рассказал "Украинской правде", комментируя заявления СБУ.

Несколько дней назад Онищенко сообщал "Украинской правде", что собирается провести пресс-конференцию с обличительной информацией против нынешней власти.

По информации УП из нескольких источников, в течение года Онищенко записывал свои разговоры с президентом Украины на ручные часы с диктофоном.

"Вы услышите голос гаранта, чтобы все иллюзии исчезли о любви к государству, к народу. Я два года плотно шел с ним и хорошо его знаю", - отметил Онищенко.

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"Я развею мифы о газовом деле", - говорил он.

Теперь на вопрос "Украинской правды", передавал ли он этот компромат кому-то, Онищенко ответил:

"Передал. Американским спецслужбам 29 ноября. Они прилетали ко мне в Европу", - сказал он и предоставил копию письма от уголовной прокуратуры США.

"Пусть они теперь сами с Порошенко разбираются. Поэтому есть американские спецслужбы, к сожалению для Порошенко, а не российские", - добавил Онищенко.

Как сообщал УНИАН, СБУ получила данные, которые свидетельствуют о наличии в деяниях подозреваемого в организации "газовой схемы" народного депутата Александра Онищенко отдельных признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена.