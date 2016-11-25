Сторона обвинения не заинтересована в срыве видеодопроса Януковича - прокурор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам прокурор Алексей Донской.

“Это (срыв сегодняшнего заседания - УНИАН) не в интересах государственного обвинения, поскольку, если у подозреваемого Януковича есть желание высказать свою позицию, то он это сделает в более комфортных условиях на пресс-конференции, …что позволит показать суду и обществу, что его позиция, кроме пиара, ничего не имеет”, - сказал прокурор.

Донской заверил, что прокуратура на следующее судебное заседание примет меры, чтобы не допустить блокирования доставки экс-“беркутовцев” в суд.

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“Мы предпримем необходимые меры, чтобы в понедельник заседание состоялось”, - сказал прокурор.

Как сообщал УНИАН, запланированный на сегодня допрос Януковича в режиме видеоконференции перенесен на 28 ноября в связи с невозможностью доставить обвиняемых экс-«беркутовцев» в суд.

Сначала в судебном заседании был объявлен 20-минутный перерыв, а затем сообщено о новой дате.

В свою очередь Янукович заявил о готовности явиться на назначенный на понедельник видеодопрос.

Во время видеовключения из Ростовского областного суда Российской Федерации он заверил, что «заинтересован в установлении истины».

Также Янукович призвал судей Святошинского суда до 28 ноября выяснить, кто «заблокировал» проведение сегодняшнего заседания.

Справка УНИАН. В мае этого года суд по делу в отношении пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года, решил допросить в режиме видеосвязи Януковича в качестве свидетеля по этому делу.