Адвокаты экс-"беркутовцев": нам безразлична пресс-конференция Януковича, нас интересует его допрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили журналистам. Защитники подчеркнули, что не заинтересованы в срыве допроса Януковича.

“Нам безразлично его пресс-конференция (Януковича — УНИАН), нас интересует его допрос, как следствие. Но проблема в том, что в любой день этот допрос провести нельзя. Но мы не пойдем дальше по делу, если не будет этого допроса”, - сказал адвокат Александр Горошинский.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года суд в деле против пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года, решил допросить в режиме видеосвязи Януковича как свидетеля в этом деле.

Сегодня Янукович в ростовском суде вышел на видеосвязь со Святошинским судом, однако активисты заблокировали выезд из Лукьяновского СИЗО, и обвиняемых не могут вывезти до суда.

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В связи с этим судебное заседание было перенесено на 28 ноября.

После обнародования решения о переносе заседания Янукович заявил о готовности явиться на допрос в режиме видеосвязи, запланированный на 28 ноября.

Сегодня вечером в Ростове запланирована пресс-конференция экс-президента.

Справка УНИАН. Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

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10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство против еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствовании проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.