Рада отменила повышение зарплат нардепам

За принятие соответствующего постановления №5323 «О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины «О выводах и предложениях к проекту закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год» проголосовали 264 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Андрей Павелко сообщил, докладывая по постановлению, что предлагается исключить те пункты постановления парламента о предложениях к проекту государственного бюджета на 2017 год, которые касаются повышения зарплат депутатов.

Спикер парламента Андрей Парубий отметил, что в европейских странах для установления зарплат в стране создаются специальные независимые органы, которые разрабатывают систему и формулы зарплат для всего руководства страны.

«Я думаю, мы таким путем должны идти. Создав специальную комиссию, желательно из экспертов, в том числе европейских… Но сейчас я убежден, мы должны сделать шаг, чтобы пункты 3 и 4 о регулировании зарплаты мы могли скорректировать», - сказал Парубий.

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Как сообщал УНИАН, 20 октября Верховная Рада приняла постановление «О заключениях и предложениях к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2017 год». Этим постановлением был принят проект бюджета на 2017 год в первом чтении.

В то же время, в постановлении содержались пункты о повышении зарплаты народным депутатам в 2-2,5 раза – до более 40 тыс. грн.