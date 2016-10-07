Геращенко рассказал, когда рассмотрят закон о "презумпции правоты полицейского"

Об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал советник главы МВД, нардеп Антон Геращенко, передает Еспресо.TV.

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"На следующей неделе будет рассмотрен закон о "презумпции правоты полицейского". На сегодняшний день полицейский не может действовать против человека, который не нападает на него, но и не слушает его. Граждане должны слушать и выполнять требования полицейского. Требования не будут жесткими, но обезопасят полицейского. Если гражданин считает, что его права нарушили - он пишет сразу заявление", - сказал Геращенко.

Также он добавил, что закон планируют принять за основу и в целом сразу.

Как сообщал УНИАН, Аваков после убийства в Днепре 24 сентября двух полицейских заявлял, что предложит на рассмотрение Верховной Рады законопроект о «презумпции правоты полицейского».

«Презумпция правоты полицейского (сначала подчиняйся, потом обжалуй) – один из инструментов построения системы коллективной безопасности! К пакету законодательных инициатив по обеспечению безопасности, который готовится к внесению в парламент, МВД будет предлагать парламентариям имплементировать эту норму в законодательном поле», - подчеркнул министр.