Последнее прибежище лицемеров

В украинском парламенте восьмого созыва трудно понять, кто сегодня парламентское большинство, а кто в этот конкретный момент прикинется оппозицией. Собственно, такое положение вещей - один из факторов, почему подписи депутатов из коалиции под коалиционным соглашением так и не стали достоянием общественности, или почему права для оппозиции, несмотря на обещания, за два года так и не были расширены.

Но это также один из факторов личной ответственности каждого парламентария за свои действия в стенах парламента. Грубо говоря, какой бы степени важности законопроект не выносился на голосование Верховной Рады, итоговое решение – голосовать или не голосовать – по сути, каждый депутат принимает сам.

Это, к слову, еще летом подтвердил спикер парламента Андрей Парубий, когда в одном из интервью заявил, что голосование за какой-либо закон каждый раз может иметь разную конфигурацию. Мол, парламентские решения – это мозаика. Сегодня – одна, завтра – другая.

То есть, любое решение (опустим тот факт, что оно должно быть, прежде всего, в интересах избирателей, формально, нанявших этих политиков отстаивать эти интересы в парламенте) строится не на позициях условных коалиции и оппозиции, а на интересах фракций и каждого депутата в отдельности. В результате, по тому или иному вопросу, вне зависимости от того, противоречит ли, к примеру, предлагаемый для голосования законопроект избирательной программе политической силы или политика, вовсю продвигаемой перед выборами, парламентарий, преследуя какие-то собственные цели, принимает решение и голосует самостоятельно.

Решение – голосовать или не голосовать – по сути, каждый депутат принимает сам

Но есть в этой истории некий дуализм. С одной стороны, многие депутаты на брифингах и пресс-конференциях, в новостных телеэфирах и на ток-шоу любят бравировать, что, к примеру, создавали НАБУ, или не позволили протащить в бюджете какие-то мега-растраты, или изучили все тонкости международного права, чтобы написать крутой закон о спецконфискации... С другой стороны, результаты поименного голосования за те или иные законодательные инициативы, размещаемые в открытом доступе на сайте Верховной Рады, удручают: одно дело – обличать оппонентов «на камеры» и спорить до хрипоты, отстаивая свои позиции, а другое – продемонстрировать эти позиции нажатием кнопки в системе «Рада».

Вместо того, чтобы подтвердить сказанное в кулуарах парламента, множество народных избранников, когда приходит время голосовать, о своих позициях внезапно «забывают». И списки поименного голосования пестрят не словами «за», «против» или «воздержался», четко объясняющими депутатское решение и дающее возможность спросить с него за это, а стыдливыми «отсутствует» или «не голосовал».

Множество народных избранников, когда приходит время голосовать, о своих позициях внезапно "забывают"

И если с отсутствующими все довольно просто – человек либо был в командировке или болел (о чем в Верховной Раде есть соответствующие сведения), либо банально прогулял (не успел вернуться из Ниццы или проще – ушел на какой-то из эфиров), то с не голосующими ситуация иная. «Не голосовал» - это стыдливость лицемера. Даже имея полный набор средств для того, чтобы выразить свое мнение по теме законопроекта, такие депутаты выбирают «свой» путь – спрятаться. Спрятаться и от принятия решения, и от ответственности.

Татьяна Урбанская