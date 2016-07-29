Позиция Турции относительно непризнания аннексии Крыма Россией не изменится - посол

Об этом заявил посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель. "Наша политика в отношении Украины не изменится", - заявил Тезель и добавил, что Украина является партнером и стратегическим союзником Турции.

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"Украина - наш сосед. Это соответствует нашему интересу, чтобы Украина была сильной, независимой, хорошо реформированной, демократической и интегрированной с Европой, сохраняющей свою национальную целостность, включая Крым, сохраняющей свою независимость и суверенитет", - подчеркнул посол.

По его словам, он перечислил основные факторы, которые поддерживает Турция.

Тезель отметил, что Турция всегда отстаивала эту позицию с начала кризиса на востоке Украины и в течение кризиса в отношениях между Турцией и РФ после сбивания российского самолета над турецкой границей.

"Факт заключается в том, что наша позиция не изменится по отношению к Украине и Крыму. Она известна российской стороне, известна нашим союзникам и известна украинскому правительству", - добавил Тезель.