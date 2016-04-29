Украина в фокусе Совбеза ООН: о чем говорили на заседании из-за эскалации на Донбассе

Заявления МИД Украины

На заседании СБ ООН руководитель аппарата Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Российская Федерация сосредоточила на оккупированной части Донбасса 34-тысячную военную группировку. При этом он заявил, что на оккупированной части Донбасса было зафиксировано 470 танков, 670 бронетранспортеров, 450 единиц ствольной артиллерии, 190 гранатометов.

Кроме того, представитель украинского МИД сообщил, что только 23 апреля четверо украинцев погибли на Донбассе, а пятеро - получили ранения в результате обстрела со стороны боевиков. 28 апреля украинская сторона получила информацию о том, что погибли трое и семеро гражданских получили ранения, поскольку попали под перекрестный огонь.

Также Украина призвала Организацию Объединенных Наций и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе поспособствовать размещению полицейской миссии на Донбассе. "Недавно президент Петр Порошенко предложил развернуть полицейскую миссию на Донбассе. Это способствовало бы в том числе проведению выборов на Донбассе", - заявил Пристайко.

В этой связи он отметил, что статус такой миссии и ее состав можно решить во время переговоров.

Представитель МИД также призвал Совет безопасности Организации Объединенных Наций потребовать от Российской Федерации восстановления прав крымских татар. Он обратил внимание, что культура и язык крымских татар оказались под угрозой исчезновения после оккупации Россией Крыма, а деятельность Меджлиса была запрещена.

При этом Пристайко сказал, что оккупационная власть открыла около 130 уголовных дел против крымских татар, 20 представителей крымских татар были похищены, а 9 - пропали без вести.

Помощник генсека ООН о ситуации на Донбассе

Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун сказал во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что на Донбассе со времени конфликта пострадало более 30 тыс. человек, из них более 9 тыс. погибли.

"Позитивные шаги в целом подрываются часто из-за сложной и неустойчивой ситуации в конфликтной зоне. Общая численность пострадавших от конфликта увеличивается. Сейчас их численность составляет более 30 тыс. 700 человек, в том числе 9 тыс. 333 - погибли, и около 21 тыс. 400 получили ранения с начала конфликта в середине 2014 года", - заявил он.

Также помощник генсека ООН подчеркнул, что местные выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей должны соответствовать украинскому законодательству, но все разногласия стороны должны решить совместно. "Необходимо провести местные выборы в Донецкой и Луганской областях в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами. Мы надеемся, что соответствующие политические, технические и юридические разногласия скоро будут преодолены. Все заинтересованные стороны должны найти совместные решения и принять немедленные меры для того, чтобы выполнять обязательства по политическим вопросам", - заявил Тайе-Брук Зерихун, назвав амнистию и специальный порядок самоуправления важными вопросами, которые должны быть решены.

Традиционные для России заявления постпреда РФ в ООН

Постпред РФ в ООН Виталий Чуркин выразил убеждение, что полицейская миссия ОБСЕ на Донбассе является вариантом решения конфликта на Донбассе, который не имеет отношения к реальности.

"Не случайно, что от украинской власти раз за разом приходят все новые идеи относительно развертывания там (на Донбассе - УНИАН) то миротворческих сил ООН, то полицейских с тяжелым оружием. Ведь это очень удобно - сначала намеренно нагнетать напряженность, а потом предлагать варианты решения, которые не имеют отношения к реальности", - заявил он.

"Единственная цель здесь - затянуть время и отвлечь внимание от невыполнения Минских договоренностей", - считает Чуркин.

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Кроме того, он заявил, что США хотят подключиться к "нормандскому формату" и внести конструктивный вклад в урегулировании кризиса на Донбассе. "Однако на практике, как мы убеждались уже не раз, их взаимодействие с Киевом имеет обратный эффект и приводит к радикализации позиции украинской власти, роста воинственной риторики", - добавил Чуркин.

США о выборах на Донбассе

Постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр заявляет, что условия на Донбассе не соответствуют необходимым требованиям для проведения выборов. "Для проведения демократических выборов граждане и наблюдатели, которые проводят мониторинг, нуждаются в безопасности, чтобы иметь возможность передвигаться, чтобы люди могли свободно выражать свое мнение, собираться без опасения за свою жизнь. Но те условия, которые созданы на востоке Украины, они никаким образом этим стандартам не соответствуют", - подчеркнула Пауэр.

При этом она обратила внимание на ограничения свободы передвижения и доступа ко всей территории Донбасса для наблюдателей ОБСЕ.

Франция об опасности замораживания конфликта на Донбассе

Постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр предупреждает об опасности замораживания конфликта на Донбассе.

"Сейчас есть риск, что конфликт (на Донбассе - УНИАН) будет заморожен, и это будет отрицательно сказываться на всех сторонах, не только на Украине", - заявил он.

По его словам, ухудшение ситуации на Донбассе угрожает тому прогрессу, который был достигнут летом прошлого года, и подрывает авторитетность усилий, направленных на дипломатическое решение конфликта.

Также Делатр заявляет о безальтернативности Минских договоренностей в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

"Минские договоренности являются единственной основой, которая может обеспечить мирное урегулирование, другого решения нет. Мы сожалеем, что они выполняются частично, хотя они являются международно-признанными и должны выполняться всеми сторонами", - заявил он.

Кроме этого, он напомнил России об обязательствах освободить всех незаконно задержанных, включительно с украинской летчицей, народным депутатом Надеждой Савченко до 30 апреля.

Британия требует от террористов прекратить огонь на Донбассе

Великобритания призывает Россию заставить боевиков на Донбассе прекратить огонь и отвести вооружение, а также вернуть Украине аннексирован Крым. Об этом сообщил посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт во время заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Украине.

"Прекращение огня - это основа Минских соглашений, без этого все остальное упадет, и все стороны должны выполнять свою роль. Я думаю, что мы все прекрасно знаем, на ком лежит основная ответственность (за невыполнение Минских соглашений - УНИАН), она ложится на сепаратистов, которые пользуются поддержкой РФ", - заявил он.

Кроме этого, Рикрофт заявил, что Россия должна вернуть Крым Украине.

По его словам, незаконная аннексия Россией Крыма нарушила все международные договоры и обязательства, взятые на себя Россией.