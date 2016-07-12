Порошенко хочет дать крымским татарам право на самоопределение в границах единой Украины
Крымским татарам необходимо дать право на самоопределение в границах единого Украинского государства..
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в своем выступлении во время презентации фильма "Крым. Сопротивление".
"18 мая 1944 года и февраль 2014 года. Что объединяет эти два события? Одна вещь – организатор этих ужасных шагов - Кремль, Москва. И наше противодействие, мы должны сконцентрировать, и концентрируем все наши усилия для того, чтобы освободить Крым", - сказал Порошенко.
Порошенко напомнил, что 18 мая этого года во время реквиема в Оперном театре он предложил внести изменения в десятый раздел Конституции Украины.
"И буду просить поддержать это и украинский парламент, и украинский народ. Мы имеем право, мы обязаны дать крымским татарам право на самоопределение в границах единого Украинского государства", – сказал президент.
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Кроме того, глава государства в очередной раз подчеркнул, что "никто не имеет никаких сомнений - Крым вернется Украине, он был, есть и будет украинским".
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.
Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.
Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма Россией 20 февраля 2014 года.