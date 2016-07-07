Нардеп: Приезд Керри свидетельствует об усилении внимания США к Украине и Восточной Европе

Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта" Николай Княжицкий, комментируя приезд в Киев госсекретаря США Джона Керри.

"Визит Керри в Украину свидетельствует, что внимание США к Украине и всей Восточной Европе только усиливается, несмотря на проблемы с возможным выходом Британии из Евросоюза, несмотря на другие проявления нестабильности в странах Запада", - сказал он.

"Оправдывается прогноз, данный на прошлой неделе Яценюком во время его поездки в Вашингтон. Белый Дом на фоне Brexit активизирует сотрудничество со своими важными и надежными партнерами - восточными странами-членами НАТО и демократическими республиками бывшего СССР", - добавил Княжицкий.

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Народный депутат отметил, что приезд Джона Керри является проявлением четкой тенденции американских дипломатических усилий в отношении стран Восточной Европы.

"Посмотрите, какие усилия сейчас предпринимаются Госдепартаментом и белым Домом в отношении восточноевропейского региона. В Вашингтоне приняли действующего премьера Гройсмана, затем, - на прошлой неделе, - лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка. Говорили о войне на Донбассе, продолжении санкций против Кремля, расширения западной военно-технической и финансовой помощи Украине", - сказал он.

"В начале этой недели госсекретарь Керри посетил Грузию: другую страну, которая страдает от российской агрессии, договорено о помощи также и ей. Из Киева Джон Керри и Президент Порошенко летят на саммит НАТО, который состоится где? В Варшаве - другой восточноевропейской стране, которая последовательно выступает против гибридной агрессии Кремля, требует расширения санкций, размещения на своей территории дополнительных подразделений НАТО, американских ракетных комплексов. Тенденция очевидна", - отметил Николай Княжицкий.

Как известно, Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 7 июля, встретится в Киеве с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Джоном Керри.

В конце июня лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк находился в Вашингтоне по приглашению Белого Дома. Яценюк провел встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом, министром торговли США Пенни Притцкер и министром финансов Джейкобом Лью; членами Сената и Конгресса; первым заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном.