Яценюк: реформы ГФС и таможни – одни из главных в дорожной карте между Украиной и США

«Американское Правительство помогало и дальше будет помогать украинскому народу. И сейчас все зависит исключительно от украинских политиков, будут ли они дальше демонстрировать свою волю к переменам в стране», - подчеркнул лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк в Вашингтоне по завершении встречи с министром торговли США Пенни Притцкер и министром финансов Джейкобом Лью.

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В рамках этого плана было принято законодательство о государственных публичных закупках, начат процесс приватизации, состоялись изменения в Государственной фискальной службе, вдвое уменьшен налог на заработные платы, состоялся процесс дерегуляции.

«Теперь надо говорить о будущем. И наша дорожная карта с Министерством торговли США требует дальнейшего выполнения. В первую очередь - это дерегуляция. И основное, на чем мы сконцентрировались, - это реформа Государственной фискальной службы и таможни», - подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что американское Правительство выделяет финансовые ресурсы и техническую помощь для реформирования украинской таможни, «чтобы побороть там коррупцию, чтобы упростить таможенные процедуры и сделать украинское налоговое законодательство и украинскую налоговую службу приближенными к плательщикам налогов, как это сделано в США».

«Поэтому поддержка Правительства и украинского государства со стороны Соединенных Штатов Америки в реформировании таможенной и налоговой службы - сейчас не просто задекларирована, а под это выделились средства и команда людей, которые работают в Государственной фискальной службе».

Лидер «Народного фронта» также напомнил, что во время пребывания на посту Главы Правительства Украины он в сотрудничестве с министром финансов США провели одну из крупнейших реструктуризаций долгов в мировой истории: «Украина списала 20% долгов. Благодаря этому мы сэкономили миллиардные средства в Государственном бюджете, которые сейчас направляются на нужды украинских военнослужащих и пенсионеров, которые сейчас могут использоваться на том, чтобы украинская экономика развивалась».

«Так, как мы два года назад и спрогнозировали, украинская экономика наконец впервые начала демонстрировать позитивные сигналы», - подчеркнул Арсений Яценюк.

Он подчеркнул необходимость «двигаться дальше», прежде всего в выполнении программы сотрудничества с международными финансовыми институтами и в первую очередь с Международным валютным фондом.

Арсений Яценюк отметил, что во время визита в Вашингтон проведет встречу с первым заместителем исполнительного директора МВФ Дэвидом Липтоном. Арсений Яценюк также отметил необходимость того, чтобы «украинский парламент и украинские политики продемонстрировали свою приверженность реформам – не на словах, а через принятие соответствующих законов, как мы их принимали два года подряд».

Арсений Яценюк находится в Вашингтоне по приглашению Белого Дома. Запланированы встречи лидера «Народного фронта» с сенаторами Ричардом Дурбиным, Робертом Коркером, Джоном МакКейном, другими ключевыми представителями Демократической и Республиканской партий, 28 июня состоится встреча Арсения Яценюка с Вице-президентом США Джозефом Байденом.

В Вашингтоне лидер «Народного фронта» планирует обсудить нынешние результаты и дальнейшие задачи украинских реформ с авторитетными экспертами и специалистами во время выступления в Атлантическом Совете и Брукингском Институте.

Он также примет участие в допремьерном показе фильма «Breaking Point» («Точка разлома»). Это документальный фильм о событиях в Украине во время Революции Достоинства и развертывания российской войны против Украины. Фильм снят известным американским документалистом, трехкратным обладателем премии «Оскар» Марком Джонатаном Гаррисом, который в работе над фильмом сотрудничал с украинским режиссером Олесем Саниным. Арсений Яценюк приглашен на мероприятие как один из участников фильма, который давал для него интервью.