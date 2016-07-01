Порошенко: За последний месяц мы дважды обсуждали с Путиным освобождение заложников
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что за последний месяц дважды разговаривал с президентом России Владимиром Путиным относительно освобождения украинских заложников, находящихся в тюрьмах Российской Федерации и на оккупированных территориях Донбасса.
Об этом он сообщил в интервью болгарскому телеканалу bTV.
«Могу сказать, что в течение последнего месяца мы имели два разговора (с президентом РФ Путиным - УНИАН), и они были полностью посвящены освобождению заложников», - сказал Порошенко.
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«Десятки украинцев были арестованы и находятся в тюрьмах Российской Федерации только потому, что они имеют украинские паспорта. Сотни украинцев находятся в подвалах на оккупированных территориях в качестве заложников преступной власти», - добавил президент Украины.
«Мы требуем соблюдения Минских договоренностей, включая и в части безотлагательного освобождения заложников. Разговоры были посвящены освобождению заложников», - заявил Порошенко.