Сенцов и Кольченко заполнили документы на экстрадицию - журналист

01:51, 01 мая 2016
Политика
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Украинские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко, незаконно осужденные в России, заполнили все необходимые документы для передачи в Украину.

REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналитс Радио Свобода Антон Наумлюк.

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"Олег Сенцов и Александр Кольченко заполнили все необходимые для передачи их в Украину документы. Переданы сотрудникам ФСИН для передачи в Минюст", - написал он.

Как сообщал УНИАН, незаконно осужденная в РФ украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко в документах на экстрадицию не называет себя осужденной, но готова выплатить штраф.

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