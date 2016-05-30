Луценко: суд разрешил заочно осудить командующего Черноморского флота РФ Витко

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время первой пресс-конференции на посту сегодня в Киеве.

Читайте такжеУкраинский суд дал разрешение на задержание командующего Черноморским флотом РФ

"Военная прокуратура получила несколько дней назад от следственного судьи Печерского районного суда города Киева разрешение на специальное досудебное расследование - заочное осуждение командующего Черноморским флотом Российской Федерации Витко. Это не просто бумажка, это - большое дело, которое должно наказать предателя", - заявил Луценко.

Как сообщал УНИАН, ранее Главная военная прокуратура Украины с помощью курьерской службы международной доставки DIMEX объявила и вручила подозрение командующему Черноморским флотом РФ вице-адмиралу Витко в совершении особо тяжких преступлений против Украины.