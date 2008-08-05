Жвания в Европе нанесет сильный удар по имиджу Ющенко?

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Давид Жвания обратился с письмами в парламенты ряда стран Европы с просьбой предоставить возможность выступить по поводу его политического преследования в Украине.

Политолог Вадим Карасев считает, что это выступление может нанести существенный удар по имиджу Президента Украины Виктора Ющенко.

«Попиариться в Европе на правах человека у Жвании не получится, потому что его как раз суд оправдал, — цитирует Карасева "Сегодня". — Но европейский пиар усиливает его позиции в отношениях с Генпрокуратурой, которая будет вынуждена вести себя с ним осторожнее. Кроме того, думаю, Жвания продолжит тему неотравления президента, чем может разрушить для Европы позитивный миф 2004 года и нанесет уничтожающий удар по имиджу Ющенко».

При всем при этом политолог полагает, что власти все-таки попытаются в течение августа решить вопрос о лишении Жвании гражданства. И осенью опальный кум может поехать в Европу уже не гражданином Украины. И, соответственно, оттуда уже не вернуться в ближайшее время.