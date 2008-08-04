Жвания просит парламенты стран Европы предоставить ему трибуну

Народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ обратился с письмами в парламенты ряда стран Европы с просьбой предоставить возможность выступить по поводу его политического преследования в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат, представитель интересов Д.ЖВАНИИ в судах Геннадий МОСКАЛЬ.

«С этим он обратился к парламентам многих стран Европы, в частности, Франции, Италии, Бельгии», - сказал Г.МОСКАЛЬ.

Кроме того, он отметил, что Д.ЖВАНИЯ обратился к ведущим адвокатам европейских стран с просьбой дать согласие на его защиту. По словам народного депутата, свое согласие уже предоставили несколько известных французских адвокатов, которые в ближайшие дни намереваются приехать в Украину.