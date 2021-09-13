Василий Рыбников

Мир вступает в новую эру: с 1 октября молодые республики Донбасса закрывают между собой таможенные посты и объявляют единое экономическое пространство. На Большой Шахматной Доске появляется новый мощный игрок - Долбосоюз, или Донецко-Луганский Большущий Союз, сокращенно ДЛБС. Трепещет так называемая единая Европа.

Европейский Союз понял, что его время прошло: на международную арену вышел новый мощный игрок

Долгие семь с лишним лет шли к этому удивительному прорыву молодые республики освобожденного Донбасса. Сам Александр Захарченко, отец донецкой демократии, в далеком 2018 году распорядился снять все таможенные барьеры между Донецкой и Луганской НР, - за это его и убили, ведь уже тогда заокеанские толстосумы понимали, какую опасность несет для них это донецкое экономическое чудо.

К счастью, дело сгоревшего на работе Бати продолжил его преемник господин Пушилин. Годами шли трудные переговоры, то и дело заходившие в тупик вследствие запоя одной из высоких сторон, а то и обеих сразу, от напряжения сторчались пять министров с обеих сторон, вице-премьер Ташкент сел за мошенничество, - и вот, наконец, кропотливые прения о согласовании чрезвычайных мер в сфере совместного глушения рыбы на реке Кальмиус, единых ставок на сбор и прием цветного металла, тарифов на алкогольную самозанятость, квот на парадоемкое производство, единую русскоязычную валюту и так далее были закончены - настало время исторического события, способного перевернуть весь экономический миропорядок!

Лугандон вступает в эпоху вяличия. От открывающихся перспектив захватывает духъ

Новость об объединении экономических мощей ДНР и ЛНР вызвала панику на заокеанских биржах, в частности, японский Nikkei 225 упал на 1,286 пункта, после чего, во избежание дальнейшего падения до фатальных значений, торги были закрыты. Правительство истощенной Брэкзитом Великобритании изъявило тайное желание войти в состав Долбосоюза; узнав об этом, умер Бельмондо. Но полевой президент ЛНР господин Пасечник выступил резко против расширения Долбосоюза на Запад; господин Пушилин воздержался. Европейский Союз понял, что его время прошло, - на международную арену вышел новый мощный игрок.

Ниже предлагаем вашему вниманию первые тринадцать причин невероятного экономического подъема республик Лугандона с открытием единого таможенного пространства.

Еще более свободное хождение российских паспортов. Единая валюта - медный дроссель. ДНР освободит ЛНР от коричневой чумы. ЛНР освободит ДНР от коричневой чумы. ДНР может без излишних формальностей обстрелять ЛНР и сказать, что это сделала Украина. ЛНР может без излишних формальностей обстрелять ДНР и сказать, что это сделала Украина. Жители ДНР могут вырезать на металлолом заводы в ЛНР и сдавать их в цветмет хоть в ЛНР, хоть в ДНР. Жители ЛНР могут вырезать на металлолом заводы в ДНР и сдавать их в цветмет хоть в ДНР, хоть в ЛНР. Последние безработные шахтеры ДНР, которых не взяли даже в Якутию, смогут устроиться на высокооплачиваемую работу в ЛНР. Последние безработные шахтеры ЛНР, которых не взяли даже в Якутию, смогут устроиться на высокооплачиваемую работу в ДНР. Каково же будет удивление безработных шахтеров ДНР, когда они увидят, что в ЛНР шахтам пришел такой же трындец, как и в ДНР. Каково же будет удивление безработных шахтеров ЛНР, когда они увидят, что в ДНР шахтам пришел еще больший трындец, чем в ЛНР. Вдохновившись примером ДНР и ЛНР, президенты России и Беларуси господа Путин и Лукашенко тоже объединят свои страны и, возможно, когда-нибудь примут к себе Долбосоюз. И тогда на мировой карте возникнет новое могучее государство - ДолбоРоБ.

Лугандон вступает в эпоху вяличия. От открывающихся перспектив захватывает духъ.

Василий РЫБНИКОВ