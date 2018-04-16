Захарченко объявил о снятии "границ": поручил снести "таможню" между "ЛНР" и "ДНР"

Захарченко хочет решить вопрос о снятии таможенных пошлин между "ДНР" и "ЛНР".

Главарь "ДНР" Александр Захарченко распорядился отменить "таможенные пошлины" между оккупированными частями Донецкой и Луганской областей.

Об этом он заявил в ходе совещания с называющими себя заместителями "председателя совета министров", сообщает "Остров", ссылаясь на ресурсы боевиков.

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"Во время встречи с "главой ЛНР" мы обсуждали вопрос о возможности снятия всех таможенных ограничений между "республиками". Даю вам поручение сегодня собрать президиум "совета министров ДНР", чтобы решить вопрос о снятии таможенных пошлин согласно нашему законодательству. На сегодняшний день многие разночтения в законодательной базе "ЛНР" и "ДНР" уже убраны", - заявил главарь террористов.

"С сегодняшнего дня согласно "зеленой карте", которая была подписана мной и "главой ЛНР", пусть наши предприниматели и население ездят на территорию "ЛНР" и не платят никаких налогов и сборов", - заявил Захарченко.

В свою очередь, "вице-премьер" "ДНР" по кличке "Ташкент" уточнил, что пошлины снимаются только для продукции, произведенной "республиками" специально друг для друга.

Как сообщал УНИАН, в конце января главарь "ДНР" Александр Захарченко и так называемый и.о. главаря "ЛНР" Леонид Пасечник подписали "протокол" о намерениях создать "единое таможенное пространство".

Отмечалось, что после подписания "документа" "ДНР" и "ЛНР" смогут взаимодействовать при организации ж/д перевозок.