Ложкин: Основные кандидаты в премьеры – Яресько и Гройсман, а я не претендую

Об этом он рассказал в эфире Радио Вести.

Отвечая на вопрос журналиста, претендует ли он на должность главы правительства Ложкин заявил: «Не претендую, более того, в книге («Четвертая Республика. Почему Европе нужна Украина, а Украине - Европа» - УНИАН) об этом в предисловии написано».

Отметим, что ранее некоторые СМИ со ссылкой на свои источники в Администрации президента сообщали, что кандидатура Ложкина якобы рассматривается для назначения в правительство.

Кроме того, Ложкин заявил, что нового премьера должны поддержать хотя бы три парламентские фракции.

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«Безусловно (Арсений Яценюк - УНИАН) когда-нибудь уйдет (с должности премьера - УНИАН). Сейчас ведутся активные переговоры по формированию возможной новой коалиции либо по сохранению старой», - отметил он.

«Сейчас вопрос не в том, уходит ли Яценюк, а будет ли сформирована новая коалиция и под кого. Основные претенденты известны – Яресько и Гройсман, и в зависимости от того, кого поддержат хотя бы три парламентские фракции, тот, вероятно, и будет проголосован премьером», - добавил Ложкин.

При этом он добавил, что ему сложно сейчас оценивать их шансы, потому что он «не понимает до конца итогов коалиционных переговоров».

«На сегодняшний день мне неизвестно, что есть окончательные договоренности по кому бы то ни было. Я бы сейчас не занимался оценкой шансов, я бы сейчас подождал бы, по крайней мере, 2-3 дня, вот в понедельник-вторник будут активные консультации, после которых будет понятнее, формируется ли новая коалиция под премьера Гройсмана или под премьера Яресько. А сегодня шансы одни, а завтра другие и нет смысла их оценивать», - заявил глава АП.

Ложкин отметил, что в Верховной Раде многие не поддерживают идею полностью технократического правительства, которую предлагает министр финансов Наталия Яресько.

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«Очень многие не поддерживают в принципе в депутатском корпусе идею полностью технократического правительства, которую предлагает Яресько и, наверное, это снижает ее шансы», - сказал он.

Однако, по мнению главы Администрации, приход технократов в кризисный период, в период отсутствия консенсуса между ключевыми политическими игроками является одним из возможных выходов из кризиса.

Кроме того, Ложкин добавил, что «команда Яценюка, в моем представлении, в том числе и Яресько готова поддержать».